Gatti leader, Yildiz insostituibile: Tudor si affida a loro per cancellare la pareggite

Con la Juve le gioca tutte. In Nazionale pure, d’altronde Montella deve portare la Turchia ai Mondiali e certo non può fare a meno del suo uomo migliore. Ma a precisa domanda su un possibile turno di riposo a Como, nella gara che inaugura un trittico da paura per la Juve, Igor Tudor si lascia scappare un sorriso prima e una sentenza subito dopo: “No”. Secco, deciso, tudoriano. Kenan Yildiz gioca sempre. Rispetto ai giocatori impegnati con le nazionali, è stato gestito diversamente. Alla Continassa, infatti, si è rivisto giovedì. Ha rifiatato, si è ricaricato e ora è pronto. Non c’è spazio per il riposo, non ci sono riflessioni preventive sulla trasferta del Bernabeu. E nemmeno con vista sull’Olimpico e su tutti gli impegni dei bianconeri prima della prossima sosta. Yildiz si carica tutto sulle proprie spalle. Con tanto di elogio di Tudor: “Kenan ha sempre giocato dietro la punta da quando ci sono io. Sta giocando alla grande anche da ala, se Yildiz è il problema allora non abbiamo problemi. Abbiamo fatto un grande lavoro, prima lui e poi noi come staff. È cresciuto alla grande, poi è chiaro che ognuno vuol dire la sua e io rispetto”.