Pagelle Juve: Koopmeiners il migliore, Kalulu dorme, Cambiaso su Marte

INVIATO A COMO - La Juve cade 2-0 a Como e subisce la prima sconfitta stagionale dopo cinque pareggi di fila tra Serie A e Champions League. Uno stop pesante per Igor Tudor che deve arrendersi di fronte al brillante Como di Cesc Fabregas: decidono il match disputato al Sinigaglia il gol Kempf al 4’ e il gioiello di Nico Paz al 79’. In classifica i bianconeri non approfittano dei ko di Napoli e Roma, perdono terreno nei confronti dell’Inter, vengono superati dal Bologna e agganciati proprio dai lariani. Andiamo a scoprire voti e giudizi della Juventus che, dopo il passo falso in campionato, proverà a ripartire subito in Champions League: mercoledì sera a Madrid, al Bernabeu, andrà in scena la grande sfida contro il Real Madrid di Xabi Alonso.
Di Gregorio 6
Sul parabile c'è, sull'imparabile no.
Kalulu 5
D'accordo, la Juve marca a zona. Ma la dormita sull'inserimento da dietro di Kempf è sua. Spaesato, soffre le martellate di Moreno e Caqueret.
Rugani 5.5
Tappa i buchi, ma i movimenti del Como gli fanno venire l'emicrania. Pure lui, sulle palle inattive, è troppo passivo. Kostic (38' st) ng.
Kelly 5.5
Le maniere forti su Nico Paz non bastano. Se a questo si aggiungono i troppi pasticci in impostazione la giornata è presto rovinata.
Cambiaso 5
Senza scomodare mostri sacri del calcio italiano, gli basterebbe ritrovare un po' d'attenzione per tornare il vero Cambiaso. Perché spesso riesce ad andare sul fondo, ma stavolta si dimentica di difendere. La sterzata di Nico Paz lo fa planare su Marte. Joao Mario (38' st) ng.
Koopmeiners 6
Il migliore della Juve, senza inutili giri di parole. Si propone, i compagni lo cercano e lo trovano sempre, serve anche David per il gol poi annullato. Quando viene tolto la squadra sparisce. Sembra una maledizione: brilla lui, ma la nave affonda.
McKennie (32' st) 5.5
Entra quando la squadra ha bisogno di altre caratteristiche.
Locatelli 5.5
Da salvare la seconda parte del primo tempo. Anche lui fatica a capirci qualcosa nella morsa della tecnica del Como.
Vlahovic (32' st) 5.5
La punizione che calcia è un enorme vorrei ma non posso. Gli serviva, comunque, qualche minuto in più per provare a dare una scossa.
Thuram 5.5
Fa ammonire Diego Carlos. Poi offre poco: in Nazionale è andato a mille, alla Juve è tornato depotenziato.
Conceicao 4.5
A dir poco irritante. Per quante volte scivola, per le occasioni in cui sbaglia la misura del cross o dell'ultimo passaggio. Tudor si sta giocando la faccia anche per averlo rivoluto a Torino.
David 6
La sua miglior partita in bianconero. Riesce ad offrirla sostanzialmente senza calciare in porta, fatta eccezione per il gol annullato. Sempre prezioso nei suggerimenti ai compagni, presente in tutte le azioni pericolose. Ma ha bisogno di una punta accanto: da solo non ha futuro, non con questo abito tattico.
Yildiz 5.5
Imbuca per Thuram una gran palla nel primo tempo. Qualche fiammata, qualche invenzione geniale, fino alla sparizione della ripresa. Resta chiaro un concetto espresso da Tudor, nonostante la giornata grigia: se il problema della Juve è Kenan, allora non ci sono problemi.
All. Tudor 5
La sua confusione si riflette sulla squadra. La Juve gioca a calcio non più di 20' a partita: non può andare bene. Fa scaldare un esercito di giocatori offensivi, per poi fare i cambi dopo la mezz'ora del secondo tempo. Non poteva arrivare in condizioni peggiori al Bernabeu.
