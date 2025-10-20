Pagelle Juve: Koopmeiners il migliore, Kalulu dorme, Cambiaso su Marte

INVIATO A COMO - La Juve cade 2-0 a Como e subisce la prima sconfitta stagionale dopo cinque pareggi di fila tra Serie A e Champions League. Uno stop pesante per Igor Tudor che deve arrendersi di fronte al brillante Como di Cesc Fabregas: decidono il match disputato al Sinigaglia il gol Kempf al 4’ e il gioiello di Nico Paz al 79’. In classifica i bianconeri non approfittano dei ko di Napoli e Roma, perdono terreno nei confronti dell’Inter, vengono superati dal Bologna e agganciati proprio dai lariani. Andiamo a scoprire voti e giudizi della Juventus che, dopo il passo falso in campionato, proverà a ripartire subito in Champions League: mercoledì sera a Madrid, al Bernabeu, andrà in scena la grande sfida contro il Real Madrid di Xabi Alonso.