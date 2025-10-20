Calciomercato Juve, Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno

INVIATO A COMO - Il punto è questo: è che gennaio sarà pure distante due mesi di partite, però è inevitabile pensarci. Anche solo per rischiarare l'orizzonte, per prendere di petto la depressione di risultati e immaginare un futuro con (almeno) più colori. Il mercato, del resto, è il bene rifugio quando si zoppica nelle prestazioni: per quanto rimanga un investimento delicato, si va lì quando serve u