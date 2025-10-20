Il Real che affronta la Juve: Valverde terzino destro e azioni tutte a sinistra. E Mbappé

Non era semplice. Ma questo, il Real Madrid lo sapeva perché contro il Getafe nessuno ha vita facile: quella di Pepe Bordalás è, infatti, una delle squadre in grado di chiudersi meglio dell'intero panorama europeo: organizzata, feroce nei raddoppi e pronta a trasformare ogni recupero in una ripartenza letale, ogni palla sporca in un'occasione pulita. E il prossimo avversario della Juventus in Champions League ne ha avuto conferma in quello che è stato un incontro complicato, più vicino a un esercizio di pazienza che a una prova di forza. Una lezione di resilienza tattica che Igor Tudor farebbe bene a studiare a fondo quella degli azulones. Chiudendo le linee di passaggio più pericolose, il Getafe ha impedito ai blancos di costruire con continuità. Senza Vinicius sulla sinistra e Arda Güler sulla trequarti, entrambi lasciati inizialmente in panchina, la squadra di Xabi Alonso ha perso tutta la propria imprevedibilità. Rodrygo continua a non incidere: non è più quel giocatore capace di spaccare le partite e la sua involuzione è talmente preoccupante che viene da pensare che il suo problema non sia fisico, ma mentale. Bellingham, dalla sua, non è ancora al cento per cento, mentre il giovane Mastantuono ha mostrato più impeto che razionalità. L'unico a dare la sensazione di poter essere pericoloso ogni volta che entra in contatto con il pallone è Mbappé che, quest'anno, con il gol partita di ieri, ha già segnato 15 gol in undici partite.