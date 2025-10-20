Il Real che affronta la Juve: Valverde terzino destro e azioni tutte a sinistra. E Mbappé

Non era semplice. Ma questo, il Real Madrid lo sapeva perché contro il Getafe nessuno ha vita facile: quella di Pepe Bordalás è, infatti, una delle squadre in grado di chiudersi meglio dell'intero panorama europeo: organizzata, feroce nei raddoppi e pronta a trasformare ogni recupero in una ripartenza letale, ogni palla sporca in un'occasione pulita. E il prossimo avversario della Juventus in Champions League ne ha avuto conferma in quello che è stato un incontro complicato, più vicino a un esercizio di pazienza che a una prova di forza. Una lezione di resilienza tattica che Igor Tudor farebbe bene a studiare a fondo quella degli azulones. Chiudendo le linee di passaggio più pericolose, il Getafe ha impedito ai blancos di costruire con continuità. Senza Vinicius sulla sinistra e Arda Güler sulla trequarti, entrambi lasciati inizialmente in panchina, la squadra di Xabi Alonso ha perso tutta la propria imprevedibilità. Rodrygo continua a non incidere: non è più quel giocatore capace di spaccare le partite e la sua involuzione è talmente preoccupante che viene da pensare che il suo problema non sia fisico, ma mentale. Bellingham, dalla sua, non è ancora al cento per cento, mentre il giovane Mastantuono ha mostrato più impeto che razionalità. L'unico a dare la sensazione di poter essere pericoloso ogni volta che entra in contatto con il pallone è Mbappé che, quest'anno, con il gol partita di ieri, ha già segnato 15 gol in undici partite.
Il Real Madrid batte il Getafe e si prepara per la Juve
Senza Carvajal né Alexander-Arnold, il Real riversa sulla sinistra la quasi totalità delle proprie ambizioni offensive. Così come già successo a Carlo Ancelotti in passato, anche Xabi Alonso ha dovuto chiedere a Valverde di spostarsi sulla mattonella del terzino destro perdendo, quindi, profondità da quella parte. Uno scenario che dovrebbe ripetersi anche contro la Juventus, perché Carvajal, anche se dovesse recuperare non potrebbe scendere in campo in quanto squalificato, mentre Alexander-Arnold quasi sicuramente proverà a recuperare, se ce la farà, in vista del Clásico del prossimo fine settimana. E già, perché le decisioni di Xabi Alonso mercoledì sera saranno inevitabilmente influenzate dalla super sfida contro il Barcellona in programma domenica pomeriggio al Bernabéu, dove il Real vorrà difendere e, se possibile, rafforzare il primo posto in classifica. E lo stesso discorso fatto per Trent vale anche per l'ex bianconero Huijsen, ancora ai box per una lesione muscolare. A decidere il match è così un episodio di cui si parlerà tutta la settimana, soprattutto in Catalogna. E già, perché il contro sorpasso sul Barça arriva a un quarto d’ora dalla fine, quando il Real trova con Mbappé, imbeccato da Arda Guler, un gol pesantissimo con il Getafe ridotto in dieci - poi finirà in nove - dall’espulsione di Nyom, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, per una manata a Vinicius. Il fallo è chiaro, ma probabilmente l’ammonizione sarebbe stata una soluzione più consona. Quello che è certo è che sia Vini che Arda faranno parte dell’undici anti-Juve di mercoledì sera. Con loro in campo, infatti, è tutta un’altra musica.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE