Yildiz dice tutto: la sfida Real-Juve al Bernabeu, la maglia numero 10 e il paragone con Del Piero

“Che cosa rappresenta per me vestire la maglia numero dieci della Juve? All’inizio ho pensato: “Oh mio Dio, sarò in grado di farcela con il numero dieci?” Ma dopo, non gli ho dato troppo peso. Semplicemente, volevo quel numero, per brillare e divertirmi. E se devo essere sincero, il numero non gioca, sono io che lo faccio. Perciò voglio sempre dare tutto e mostrare ciò di cui sono capace. Spero che finora sia andata bene e voglio continuare così”. Sono le parole di Kenan Yildiz in un’intervista concessa al sito della Uefa alla vigilia della sfida tra Real Madrid e Juve valida per il terzo turno della fase campionato della Champions League 2025-26. “Uno stimolo essere considerato tra migliori talenti in Europa? Certo, è una grande motivazione, ma io mi concentro sempre su me stesso. Non amo molto i paragoni. Io sono io, non sono simile a nessuno. Ecco perché guardo solo a me stesso. Mi entusiasma l’idea di potermi confrontare con i più grandi nomi del calcio mondiale? Assolutamente sì. Mi entusiasma perché da bambino sognavo di essere lì e ora c'è anche il mio nome tra quello dei protagonisti. Quindi, sì, è un grande orgoglio e un’enorme emozione” ha aggiunto il talento turco dei bianconeri.