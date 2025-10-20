Rugani celebra la Juve: “È un modo di vivere. Oggi ho ancora più voglia”  

TORINO - Daniele Rugani ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2028 prolungando un matrimonio che prosegue da oltre 10 anni. Il giocatore, arrivato nel 2015, ha vestito il bianconero fino al 2020, quando è stato prestato prima al Rennes e poi al Cagliari. Tornato alla Juventus nel 2021, è rimasto in Piemonte altre tre stagioni prima di un’esperienza all'estero con la maglia dell’Ajax.

"Un sogno che diventa realtà"

Sul profilo Instagram il difensore ha commentato così il grande giorno: "Più di dieci anni fa ho firmato il mio primo contratto per questo club. Un sogno che diventava realtà. Oggi la fame è la stessa, la voglia ancora di più. La Juventus per me non è solo una squadra ma anche un modo di vivere. Significa dedizione totale, amore sincero, professionalità assoluta. È un modo di intendere ogni allenamento, ogni partita, ogni minuto in campo fino all'ultima goccia di sudore, valori che mi hanno trasmesso chi c'era prima di me, rendendoli punti fermi nel mio modo di vivere questo sport e che cercherò di tramandare a mia volta ogni giorno. Orgoglioso, grato e onorato, pronto a continuare a scrivere questa storia. Finché indosserò questi colori, darò tutto. Sempre. Fino alla fine".