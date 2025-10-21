Juve, il clamoroso dato sugli attaccanti fa paura. È anche colpa di Kolo Muani

Cinquantasei interminabili giorni di digiuno . È questa l'entità dell'inconsistenza realizzativa della Juventus che, dalla gara con il Genoa in poi (datata 31 agosto) non ha più visto nessuna delle sue tre punte andare in gol in campionato. L'ultimo a lasciare il segno, infatti, è stato proprio Vlahovic, subentrato nella gara vinta per 1-0 a Marassi. Ma la verità, è che parleremmo di un digiuno ancor più consistente, se decidessimo di considerare i gol degli attaccanti scesi in campo dal primo minuto: solo David ci è riuscito , alla prima di Serie A con il Parma. Poi il nulla: chiunque abbia indossato la maglia da titolare, è tornato negli spogliatoi a secco. Una penuria impressionante, figlia sì, delle continue rotazioni di Tudor (che di certo non aiutano i nuovi arrivati ad inserirsi nei meccanismi offensivi), ma soprattutto della poca risolutezza di chi si è trovato a guidare l'attacco bianconero.

Il trend è sempre negativo

Openda quando chiamato in causa è parso lento, prevedibile, sfiduciato. Dusan si è rivelato utile solo nei minuti finali, specie contro il Borussia, e cioé in un momento della gara caotico, quando qualsiasi equilibrio difensivo era già bello che saltato. lutto, infatti, portava a pensare che il titolare designato per l'attacco di Tudor fosse David, e l'avvio stagionale del canadese, sembrava confermare questa linea. Da lì le prime esclu-sioni, gli esperimenti e i "ripescaggi", con tanto di errori grossolani contro Villarreal e Milan, che hanno mandato in crisi l'ex Lilla. La gara con il Como non ha invertito minimamente il trend: David non ha calciato verso la porta di Butez nemmeno una volta. Dati impressionanti se si considerano i numeri a cui ci ha abituati negli ultimi anni tra Ligue 1 e Champions. David, poco a poco, sta sprofondando nel pessimismo cosmico che - da 4 anni a questa parte - aleggia tra gli attaccanti bianconeri.