Riecco Gatti, a che punto sono Zhegrova e Miretti: la Juve verso il Real Madrid

TORINO - Ieri testa bassa alla Continassa. Oggi il consueto allenamento di vigilia, con partenza per Madrid nel pomeriggio. Ma i nuvoloni intorno alla Juve sono tanti, troppi. Così come gli enigmi che riguardano la formazione, destinata ad essere un rompicapo. Igor Tudor pare intenzionato a dare continuità alla difesa a quattro, ad uno schieramento che non convince neppure lui fino in fondo, ma è ancora prematuro per sbilanciarsi. Deciderà oggi. Cercando di leggere la propria anima, ma anche quella dei suoi giocatori. Chi si candida a tornare dall’inizio è Federico Gatti : in panchina a Como , avrà la sua chance al Bernabeu, a prescindere dal modulo.

Le scelte in attacco

A centrocampo un solo dubbio concreto: riproporre Koopmeiners o giocarsi la carta McKennie? L’olandese al Sinigaglia ha dato segnali di risveglio importanti. Da mezzala, con qualche metro di campo in più da aggredire, ha trovato un abito finalmente confortevole. Contro il Real può avere un’altra chance, molto può dipendere dall’eventuale ritorno al 3-4-2-1, che eliminerebbe un posto in mezzo al campo. E poi, come sempre, c’è il nodo attacco. Destinato ad alimentare la curiosità di ogni vigilia, italiana o europea. In leggera risalita le condizioni di Lois Openda, rimasto a guardare a Como: può agire pure sulla trequarti, di fatto al posto di Conceicao. Tudor si confronterà coi suoi attaccanti, poi deciderà. Di certo il molle ingresso di Vlahovic domenica non è un invito alla titolarità, anche perché David è stato certamente uno dei meno peggiori.

Due ritorni in gruppo

Intanto, alla Continassa, ieri si sono rivisti in gruppo Edon Zhegrova e Fabio Miretti. Non è detto che prendano il volo per Madrid, ma per la Juve è certamente una buona notizia. Il kosovaro era tornato dalla Nazionale con un fastidio al pube. Così è scattato subito l’allarme: niente convocazione per precauzione, visto e considerato che l’ex Lille ha convissuto quasi l’intera stagione scorsa con questo tipo di problema. Per Miretti, invece, un ritorno che vale come una boccata d’ossigeno. Doveva già rientrare la scorsa settimana, ma la prudenza ha fatto sì che si optasse per un rinvio di qualche giorno. Stavolta pure le ultime remore si sono dissolte: Fabio mancava in gruppo dal prima di Ferragosto. Più di due mesi di stop, per un giocatore che sicuramente entrerà nelle rotazioni del centrocampo. In vista di domani sera resta un punto interrogativo grande come una casa per capire che tipo di formazione schiererà Tudor. In linea di massima, tuttavia, sarà simile a quella tornata a testa bassa dalla trasferta di Como. Al Sinigaglia ha cambiato, una nuova inversione a U rappresenterebbe l’ennesimo manifesto di confusione totale.

