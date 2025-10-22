Juventus Next Gen-Campobasso: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Alla vigilia della gara, l'attaccante classe 2005 della Next Gen Serigne Deme ha presentato la gara con il Campobasso ai microfoni ufficiali del club: "Domenica a Rimini è stato importante vincere perché venivamo da due sconfitte, serviva una reazione. Io scendo in campo sempre per dare il massimo per la squadra, dando tutto sul rettangolo verde. Poi ovviamente fare gol è ciò che tutti gli attaccanti vogliono fare, però quello che contava era la vittoria e siamo contenti di averla centrata. Adesso, come ci ha detto anche il mister in questi giorni, domani contro il Campobasso abbiamo una prova di maturità perché conquistando i tre punti potremmo trovarci in un’ottima posizione di classifica".

"Quando mi ha chiamato la Juve..."

Il centravanti bianconero, proseguendo, ha continuato a presentare la gara, commentando il suo momento di forma e svelando cosa ha provato alla chiamata della Juve: "Due anni fa facevo il mio esordio tra i professionisti a Rimini, un momento che sicuramente ricorderò per sempre. Sono un po’ tornato indietro nel tempo, ricordando il mio percorso per arrivare a quel debutto e guardando dove mi trovo adesso. Prima di arrivare alla Juventus ho dovuto fare un passo indietro di categoria, avevo bisogno di trovare maggiore minutaggio perché non stavo giocando tanto. Inizialmente non ho vissuto bene quel momento, poi ho capito che mi sarebbe servito e mi sono messo a lavorare duramente. Quando mi ha chiamato la Juve ero ovviamente molto felice, carico e con tanta voglia di dimostrare le mie abilità. Sono sempre stato un tifoso bianconero, cosi come tutta la mia famiglia: è stata una soddisfazione enorme, quando ti vuole questo Club ne percepisci subito l’importanza. Il ricordo più bello di questi primi mesi? La mia prima apparizione con questa maglia addosso".

