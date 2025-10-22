Xabi Alonso è della Juve. Anzi no, meglio Poulsen: “È più veloce e diventerà l’idolo dei tifosi”

La scelta di Poulsen

A Torino sono tutti convinti, tanto che Blanc e Secco decidono di fare visita al centrocampista nella sua villa estiva a San Sebastian. Dopo un paio d'ore le parti si salutano con una stretta di mano. Sembra tutto fatto, mancano solo le firme per sancire il passaggio di Xabi in bianconero a 18 milioni di euro. Passano un paio di giorni e la Juve, improvvisamente, vira su Poulsen, lasciando lo spagnolo - più che certo di partire di lì a poco alla volta di Torino - con l’amaro in bocca. Non è chiaro se le ragioni di questo dietrofront siano ascrivibili al prezzo del cartellino di Poulsen - costato 9 milioni in meno -, ma sembra che a giocare un ruolo decisivo sia stato Mauro Sandreani - ex osservatore bianconero - che avrebbe suggerito a Ranieri di virare sul danese, poiché più compatibile con il suo modo di giocare. L’impatto di Poulsen alla Juventus, come è noto, si rivelerà un disastro, con Xabi che invece - nel giro di un paio di stagioni - si trasferirà al Real consacrandosi definitivamente tra i migliori play d’Europa. Nel calcio si sbaglia, è normale, ma ad oggi è innegabile constatare quanto siano invecchiata male le dichiarazioni di Ranieri al momento della presentazione del danese a Vinovo: «Poulsen è più veloce di Xabi. È l'uomo che volevo. È una scelta mia, dei miei collaboratori, di Secco e di Blanc. Non abbiamo pensato ai soldi, ma alle necessità. Forse non lo sapete, ma oltre alla forza e all'esperienza ha anche i piedi buoni. I tifosi sono perplessi? Vi dico che questo danese è più forte di Sissoko. Sono convinto che diventerà un idolo del popolo bianconero». Ça va sans dire.