La Juve al Bernabeu per l’impresa: i nuovi sognano una notte di riscatto

In campo non scendono i trofei. E neppure i curricula dei giocatori. Altrimenti quella del Santiago Bernabeu sarebbe solo una gita turistica per tutti i club che atterrano a Barajas. La Juve, per un’impresa, deve fare propria la frase marchio di fabbrica di Walt Disney: "Se puoi sognarlo, puoi farlo". Si può, sì. Anche nella tempesta, anche dopo una batosta come quella di Como, anche in un periodo tremendamente negativo. Intanto, la psicologia giocherà un ruolo chiave. Il Real Madrid d’autunno - meglio affrontarlo adesso, quando il peso specifico delle partite non è opprimente - non è uno squalo. Spesso vince, a volte rallenta, altre volte anche in Champions League cade. Pure in maniera abbastanza fragorosa: l’anno scorso a godere fu il Milan. Era il 5 novembre: persino la versione targata Fonseca riuscì nel colpo, firmato Thiaw, Morata e Reijnders . 3-1 rossonero, nel contesto di una stagione decisamente più nera che rossa per il Diavolo. Nel 2021 il blitz riuscì persino allo Sheriff: il 28 settembre un 2-1, in casa del Real Madrid, rimarrà incastonato tra i capitoli più leggendari della massima competizione europea. L’anno prima ha banchettato lo Shakhtar Donetsk: 3-2. E gli ucraini vinsero pure in casa. I Blancos arrivarono poi fino alla semifinale, segno di un passo che ad un certo punto cambia. Anche la squadra di Xabi Alonso , seppur capolista in Liga con una sola sconfitta (quella roboante nel derby contro l’ Atletico ), a volte diventa la banda dei Babbo Natale: col Getafe , in 11 contro 9, hanno rischiato di non vincere. È successo domenica, non una vita fa. Significa che le opportunità per colpire non mancheranno. La soglia d’attenzione, in questo frangente della stagione, non è ancora da Real Madrid.

La forza del lupo può diventare il branco

La Juve, prendendo in prestito un po’ di sano spirito da provinciale, dovrà cercare di approfittarne. La gara contro il Como, in questo senso, è stata un aperitivo di quello che i bianconeri troveranno al Bernabeu. Tudor, contro una squadra che ama avere il controllo del gioco, si è schiantato al Sinigaglia. Di fronte, stasera, troverà una formazione estremamente simile nei pregi e nei difetti: qualcosa, il pranzo in riva al Lago, ha insegnato. Alla Juve manca esperienza internazionale? Senza dubbio. Ma è in larga parte la stessa rosa che quasi un anno fa all’Allianz Stadium è stata capace di incartare il Manchester City. Citizens in difficoltà, per carità, ma alla sola vista di Haaland e compagni le gambe tremano di default. Non è successo. Può non accadere anche davanti a Mbappé. C’è un orgoglio da salvare, del resto. L’accento sul momento bianconero è stato posto sulle scelte dell’allenatore, uomo abituato a pagare per tutti. Questa Juve, però, si può specchiare anche nello stato d’animo del proprio timoniere per trovare motivazioni nuove. Tudor non è mai stato così solo, in discussione, col fucile della critica puntato addosso. La forza del lupo, però, può diventare il branco proprio nell’ambiente più inospitale possibile. Il Bernabeu certo non è un salotto confortevole per immaginare un blitz. Ma la squadra vuole tentare: i vecchi, da troppo tempo sotto accusa, stanno già spronando il gruppo. I nuovi, finora deludenti all’inverosimile (non si salva nessuno tra David, Joao Mario, Openda, Zhegrova e pure Conceiçao, che però c’era già l’anno scorso), sono ospiti di un teatro perfetto per stravolgere tutto. Se si vuole cambiare la stagione, lo si fa stasera. Non serve aspettare la Lazio.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE