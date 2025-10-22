Thuram senza paura, il messaggio Juve arriva forte e chiaro. E su Tudor non ha dubbi

Il messaggio che arriva forte e chiaro, nelle parole di Khephren Thuram, è che la squadra sta dalla parte dell’allenatore, in maniera compatta. Di per sé, non una novità, dato che il rapporto tra Igor Tudor e i suoi giocatori è sempre stato eccellente e mai in discussione. Però ora più che mai l’allenatore croato ha bisogno che il gruppo dia un segnale forte a livello di prestazione prima e di risultato poi. La sconfitta di Como brucia ancora e, per diventare a tutti gli effetti acqua passata, è necessario mostrare una reazione forte a Madrid, in un contesto diverso e con un avversario di altro peso specifico. Il confronto di squadra c’è stato, come confermato dal centrocampista francese alla vigilia: "Certamente abbiamo parlato in un breve incontro nello spogliatoio, era importante confrontarci su quanto successo, però non serve far drammi, non dobbiamo avere paura di niente, dobbiamo continuare su questa strada: abbiamo un ottimo allenatore ed è nostro dovere seguirlo, Tudor crede in noi e noi dobbiamo assolutamente fare qualcosa di più. Le responsabilità che ci dobbiamo prendere sono molto chiare: siamo noi ad andare in campo e siamo noi a vincere e perdere, abbiamo massima fiducia in quello che facciamo e abbiamo massima fiducia nel nostro tecnico. Vogliamo vincere tutte le partite".