Ardoino-Elkann: scontro o accordo? Ecco cosa chiede Tether

Elkann e Ardoino stanno litigando? Così si è letto negli ultimi giorni, dopo la pubblicazione, da parte di Tether, la società di criptovalute di Paolo Ardoino, dell'elenco dei suoi candidati all'ingresso nel consiglio di amministrazione della Juve. Innanzitutto, va detto che Elkann e Ardoino, al momento, non si sono parlati. Quindi risulta difficile che abbiano litigato. Ma proviamo ad analizzare la situazione. L'ingresso di un rappresentate di Tether nel CdA juventino non è in discussione e, quasi certamente, si tratterà di Francesco Garino, dentista specializzato in ortodonzia, nato e cresciuto a Torino, uomo di fiducia di Ardoino. Quindi Tether, che detiene l'11,5% delle azioni bianconere, avrà un suo uomo in Consiglio. Il problema, semmai, è il tipo di ruolo che può avere, perché Tether vorrebbe cambiare lo statuto e consentire al suo uomo di far parte dei collegi interni al CdA, quindi di avere più potere.