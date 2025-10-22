Ardoino-Elkann: scontro o accordo? Ecco cosa chiede Tether

Elkann e Ardoino stanno litigando? Così si è letto negli ultimi giorni, dopo la pubblicazione, da parte di Tether, la società di criptovalute di Paolo Ardoino, dell'elenco dei suoi candidati all'ingresso nel consiglio di amministrazione della Juve. Innanzitutto, va detto che Elkann e Ardoino, al momento, non si sono parlati. Quindi risulta difficile che abbiano litigato. Ma proviamo ad analizzare la situazione. L'ingresso di un rappresentate di Tether nel CdA juventino non è in discussione e, quasi certamente, si tratterà di Francesco Garino, dentista specializzato in ortodonzia, nato e cresciuto a Torino, uomo di fiducia di Ardoino. Quindi Tether, che detiene l'11,5% delle azioni bianconere, avrà un suo uomo in Consiglio. Il problema, semmai, è il tipo di ruolo che può avere, perché Tether vorrebbe cambiare lo statuto e consentire al suo uomo di far parte dei collegi interni al CdA, quindi di avere più potere.
Le richieste di Tether alla Juve
La modifica verrà valutata da Exor, che detenendo il 67,5% delle azioni e il 78% dei voti, hai controllo totale della società. L'altro problema è l'imminente aumento di capitale da, circa, 85 milioni. Tether vorrebbe prendere parte all'aumento, ma Exor ha optato per un aumento di capitale con una procedura semplificata (limitato al 10% del capitale), senza diritti di opzione dei soci di minoranza. Tether vuole partecipare perché non vuole che i suoi diritti di voto vengano ulteriormente diluiti dall'aumento di capitale, ma nella pratica si parla di movimenti insignificanti. Soprattutto considerando che - appunto - Exor detiene il 78% dei diritti di voto. La verità è, dunque, che Tether, dopo un anno di campagna social, sta comunque entrando nella Juve, con tutte le cautele del caso, ma anche con grande disponibilità da parte di dirigenza e proprietà ad ascoltare le idee di Ardoino.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE