Vlahovic apre lo spogliatoio Juve: “Abbiamo parlato e siamo tutti d’accordo” 

La Juventus esce sconfitta dal Bernabeu, ma lo fa con dignità, mostrando quell’atteggiamento richiesto da Tudor alla vigilia del match. Il Real Madrid conquista i tre punti grazie al primo gol stagionale di Bellingham , abile nel ribadire in rete il pallone respinto dal palo dopo il tiro di Vinicius. È stata questa l’unica vera disattenzione della retroguardia bianconera, punita però in modo pesante. La Juve ha avuto le sue chance, con Vlahovic prima e Openda nel finale, ma è mancata la precisione sotto porta. E proprio Dusan al fischio finale analizza la prova dei bianconeri con un pizzico di rammarico ma fiducioso per l'atteggiamento mostrato.

Vlahovic: "A Como non eravamo la Juve"

Vlahovic ha parlato a Sky Sport nel post gara: "Prestazione migliore dell'anno? Sì credo di sì, c'è un grande cambiamento rispetto alla sfida con il Como. Abbiamo parlato un po' nello spogliatoio e siamo d'accordo tutti che dobbiamo avere questa mentalità contro tutti e non solo con il Real, con tutto il rispetto per il Como. Qualche giorno fa non eravamo al livello della Juve. Questa sera abbiamo fatto la nostra partita, c'è rammarico ma abbiamo creato diverse occasioni. Detto questo non siamo contenti perché usciamo con una sconfitta, se facciamo o faccio gol la partita finisce in modo diverso..."

Vlahovic e le scelte di Tudor

Dusan Vlahovic ha poi continuato a Sky: "Continuità d'atteggiamento? C'è da lavorare e parlare tutti i giorni, Tutti stiamo dando il 100% ma come abbiamo visto non basta e serve fare di più. Soltanto così si cresce altrimenti torniamo al solito discorso di una partita fatta bene e tre male. Giocare dall'inizio? Decide il mister. Io lavoro, mi faccio trovare pronto e faccio del mio meglio quando vengo chiamato in causa".