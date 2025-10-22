Yildiz: "Capitano al Bernabeu, incredibile. Ma sono un po' arrabbiato"

La serata Champions era cominciata nel migliore dei modi: la 10 Juve sulle spalle, fascia di capitano al braccio, il tutto nella cornice del Bernabeu . Eppure le cose per Kenan Yildiz non sono andate come sperate: ko contro il Real Madrid e sostituzione al 74' . Il fantasista turco ha analizzato la serata bianconera ai microfoni di SkySport: una notte in chiaroscuro, con una squadra sfrontata in casa dei blancos ma che esce dal Bernabeu con una sconfitta che porta la Juventus a posizionarsi attualmente al 25esimo posto nella classifica generale Champions con 2 punti in 3 gare.

Yildiz, le parole dopo Real Madrid-Juve

Queste le parole di Yildiz, che parte innanzitutto sulle sensazioni di indossare per la prima volta la fascia dall'inizio in uno stadio come il Bernabeu: "Ovviamente è incredibile questa sensazione in questo stadio, la prima volta che parto con la fascia di capitano: è fantastico". Sulla partita invece: "Sono un po' arrabbiato per il risultato perché è stata una grande partita, ma è andata così. Creato tanto? In queste partite tutti sono pronti, non capita spesso di giocare al Bernabeu: loro sono stati forti, complimenti a loro. Dobbiamo affrontare ogni avversario seriamente, questa è la cosa che dobbiamo fare in Serie A così come in Champions League".

