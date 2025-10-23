Koopmeiners, ora è il ruolo: "Non sono io! Ho giocato bene, poi troppo avanti. Parlato con la Juve"

Cade la Juventus al Bernabeu ma arrivano risposte incoraggianti da parte dei bianconeri. La squadra di Tudor ha retto il confronto contro gli spangoli mancando però, ancora, l'appuntamento con la vittoria in Champions League. Al termine della gara Teun Koopmeiners, ai microfoni di Prime Video, ha commentato la prestazione dei suoi dopo la sconfitta tra ruolo in campo, rapporto con Igor Tudor e voglia di ripartire.
Koopmeiners: "Periodo complicato"
Il centrocampista olandese, autore dell'ennesima prova anonima contro il Real, al termine della gara ha così commentato la sua prestazione: "Sicuramente ho attraversato un periodo un po’ complicato, e me ne assumo la responsabilità. Ne ho parlato anche con la società e con il mister. In alcune partite ho giocato in una posizione non mia, troppo avanzata, ma io mi considero un centrocampista: mi piace costruire gioco, gestire il pallone a centrocampo, cercare il passaggio giusto. Certo, mi piacerebbe anche segnare, ma la mia natura è quella di un centrocampista puro. Devo continuare a migliorare e a dare di più, anche se penso di aver fatto delle buone partite".
"Non posso giocare da attaccante, non sono io"
Koopmeiners ha poi parlato del suo ruolo in campo e del colloquio avuto con Igor Tudor: "Contro l’Atalanta ho giocato bene nel mio ruolo, mentre contro il Villarreal ho dovuto adattarmi da attaccante, e quello non sono io. Ho chiarito la cosa con l’allenatore e oggi sono tornato a giocare dove mi sento più a mio agio. La chiave è trovare continuità, mantenere sempre uno spirito positivo e pensare al bene della squadra, perché alla fine è quello che conta davvero".
Cade la Juventus al Bernabeu ma arrivano risposte incoraggianti da parte dei bianconeri. La squadra di Tudor ha retto il confronto contro gli spangoli mancando però, ancora, l'appuntamento con la vittoria in Champions League. Al termine della gara Teun Koopmeiners, ai microfoni di Prime Video, ha commentato la prestazione dei suoi dopo la sconfitta tra ruolo in campo, rapporto con Igor Tudor e voglia di ripartire.
Koopmeiners: "Periodo complicato"
Il centrocampista olandese, autore dell'ennesima prova anonima contro il Real, al termine della gara ha così commentato la sua prestazione: "Sicuramente ho attraversato un periodo un po’ complicato, e me ne assumo la responsabilità. Ne ho parlato anche con la società e con il mister. In alcune partite ho giocato in una posizione non mia, troppo avanzata, ma io mi considero un centrocampista: mi piace costruire gioco, gestire il pallone a centrocampo, cercare il passaggio giusto. Certo, mi piacerebbe anche segnare, ma la mia natura è quella di un centrocampista puro. Devo continuare a migliorare e a dare di più, anche se penso di aver fatto delle buone partite".