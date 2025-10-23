Koopmeiners, ora è il ruolo: "Non sono io! Ho giocato bene, poi troppo avanti. Parlato con la Juve"

"Non posso giocare da attaccante, non sono io"

Koopmeiners ha poi parlato del suo ruolo in campo e del colloquio avuto con Igor Tudor: "Contro l’Atalanta ho giocato bene nel mio ruolo, mentre contro il Villarreal ho dovuto adattarmi da attaccante, e quello non sono io. Ho chiarito la cosa con l’allenatore e oggi sono tornato a giocare dove mi sento più a mio agio. La chiave è trovare continuità, mantenere sempre uno spirito positivo e pensare al bene della squadra, perché alla fine è quello che conta davvero".