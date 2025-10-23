Brahim Diaz graziato, piede a martello su Thuram: per l'arbitro è solo giallo

La Juventus perde 1-0 contro il Real Madrid ma esce dal Bernabeu con la consapevolezza di aver giocato bene e di aver trovato segnali importanti per le prossime partite. La sconfitta rimane, ma dopo il periodo negativo e il brutto ko di Como non era scontata una prestazione del genere. I rimpianti non sono solo le occasioni sprecate sotto porta da Dusan Vlahovic e Lois Openda, ma anche un episodio arbitrale che avrebbe potuto cambiare la storia della partita nel secondo tempo e che lascia ancora dei dubbi per com'è stato valutato dal direttore di gara Slavko Vincic.