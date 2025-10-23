Henry netto: "Juve, così non è bello. Capisco tutto ma non c'è tempo"

Nella notte delle stelle del Santiago Bernabeu, la Juventus non riesce a ritrovare i tre punti ma esce con tante buone sensazioni dalla partita giocata contro il Real Madrid nella terza giornata della fase campionato di Champions League . Alla fine, vincono per 1-0 i Blancos (gol di Bellingham ), che proseguono a punteggio pieno, mentre i bianconeri rimangono fermi a due punti e dovranno necessariamente cambiare marcia nei prossimi appuntamenti, ripartendo proprio dallo spirito di questa sera. A parlare della prestazione e della situazione dei bianconeri, ci ha pensato un ex conoscenza della Juventus: Thierry Henry . La leggenda francese è, infatti, intervenuta ai microfoni di CBS Sports, programma statunitense a cui ha preso parte anche Alessandro Del Piero in occasione del match di ieri tra la Juventus ed il Real Madrid. Il francese ha analizzato principalmente.

Henry: "Lottare senza un'identità è difficile"

"Davvero, lottare senza un’identità o una filosofia è difficile. Alcune persone, quando pensano troppo, smettono di combattere. Ma quando capisci chi sei, quando hai una filosofia e un’identità, allora tutto cambia. Capisco che Igor Tudor sia arrivato da poco, hanno un nuovo presidente e le cose possono ancora succedere. Tuttavia, oggi le persone non hanno tempo: nessuno aspetta nessuno, il club è la cosa più importante. Devi muoverti, ottenere ciò che vuoi. È questo il punto più importante. È giusto che si supporti la propria squadra, ma ad ogni modo, non è bello veder giocare la Juventus così, è molto difficile guardarla così". Questo è quanto ha affermato Thierry Henry a CBS Sports in relazione all'attuale condizione dei bianconeri, sottolineando come l'attuale condizione dei bianconeri sia tutt'altro che entusiasmante...

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE