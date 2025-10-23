Juve, Di Gregorio la Real rivincita se l'è presa al Bernabeu

Dalla pagella di Lorenzo Aprile, inviato di Tuttosport a Madrid per Real-Juve: Di Gregorio 8. Vede il Real e gli vengono i superpoteri. Reattivo su Brahim Diaz che alla mezz'ora - dal nulla - lo impegna con un tiro velenosissimo. Subito dopo compie un intervento disumano su Mbappé. Nella ripresa è straordinario poi nuovamente sul francese e su Brahim. Quando a Francesco Toldo chiesero come diavolo avesse fatto a parare tutto nella semifinale dell'Europeo 2000, rispose: "Contro l’Olanda mi sentivo invincibile. Urlavo “tirate, tirate, tanto prendo tutto”. Dal 33′ eravamo in dieci per il rosso a Zambrotta, ma ci sono gare in cui un portiere s’incazza e decide che non ce n’è per nessuno". Ecco, la sera del 22 ottobre 2025, a Madrid, Santiago Bernabeu, Michele Di Gregorio, 28 anni, deve essersi sentito come Toldo ad Amsterdam, il 29 giugno 2000. Non ha parato tre rigori, al pari di Francesco, ma ha parato l'impossibile, dicendo no a Diaz e, soprattutto a Mbappé, che andava a segno da undici partite consecutive.