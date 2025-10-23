Il momento della Juventus è sotto osservazione: mancanza di vittorie e di gol sono un tema importante in casa bianconera anche dopo la buona prestazione del Bernabeu che non ha però evitato la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Dopo Alessandro Del Piero è di un'altra bandiera il pensiero sul rendimento degli uomini di Tudor, quello di Pavel Nedved.
Le parole di Nedved
L'ex centrocampista e dirigente della Juventus, ai microfoni di Sky, nell'immediata vigilia della sfida tra Roma e Viktoria Plzen valida per l'Europa League, ha commentato così: "Credo che con il Real ci sia stata una reazione d'orgoglio, so quanto è difficile vestire quei colori e giocare ogni partita lì. Lì devi essere sempre al 100% altrimenti non hai nessuna chance di sopravvivere. In questa squadra hanno bisogno di tempo per fare un grande gruppo e tornare la vera Juve". L'attuale dirigente della Nazionale ceca risponde anche alla domanda se l'Italia andrà al Mondiale: "Spero di sì ma non vorrei incontrarla negli spareggi". E sulla Serie A conclude: "Campionato molto equilibrato, il livello delle squadre si è alzato ma vedo l'Inter sempre avanti a tutti".
