Yildiz, il talento stanco: i tre perché della Juve e il privilegio che non ha

Il cassetto dei ricordi, a proposito di Del Piero, racconta una parabola diversa, tanto per rimanere in tema. A 20 anni aveva già qualcosa di speciale, sì, ma ha avuto il tempo di crescere accanto a colonne di marmo. Si può comporre una filastrocca: Vialli, Baggio, Deschamps, Ferrara, Conte, Di Livio e Peruzzi. Gente che ha protetto la fantasia di Alex, libero di essere Del Piero. Questo privilegio Kenan non ce l’ha. Il suo spiccato senso di responsabilità rischia di schiacciarlo, di togliergli una spensieratezza di cui avrebbe bisogno. Altrimenti, che senso avrebbe dargli la 10? E poi c’è una riflessione tattica. Non incide più di tanto la posizione in campo e su questo Tudor ha ragione: dietro la punta o da esterno sinistro, Yildiz resta Yildiz. In tutto il suo splendore. Peccato che troppo spesso sia investito (e lui ha questa attitudine) di un ruolo senza palla gravoso. Deve recuperarla prima di potersi accendere. Correre all’indietro comporta fatica e fa perdere lucidità. A questo, poi, va aggiunto un normale lavoro di studio delle difese avversarie: sulle lavagne degli allenatori Kenan è presente, con tanto di foto segnaletica. A Yildiz succedono tutte queste cose insieme. I fenomeni del calcio moderno, anche a 20 anni, fanno cose sbalorditive: ci sono passati di recente Mbappé e Bellingham, tra gli altri. Yamal (18 anni), invece, fa già paura così. Ma intorno hanno campioni che al turco mancano. Il contesto non aiuta. A Torino, però, sono convinti che Yildiz sia persino più forte di questo alibi inattaccabile e che sia pronto a dimostrarlo già da Lazio-Juve.