Spors, l’uomo che ha scoperto Openda: chi è l’ultimo nome accostato alla Juve

Il nome nuovo: Johannes Spors

Tra queste, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione svizzera di Sky Sport, spicca Johannes Spors, anche lui però in una situazione molto simile a quella del collega italiano: è sotto contratto col Southampton, quest'anno costretto a sgomitare in Championship dopo la retrocessione della passata stagione. Spors, 43 anni, ha iniziato il proprio percorso nei professionisti nel lontano 2007, quando è entrato a far parte della seconda squadra dell'Hoffenheim con il ruolo di Video Analyst. Poi, dal 2013 al 2015, gesti l'area scouting del club tedesco. I tre anni successivi li trascorre al Lipsia, prima di dare vita ad un lungo giro in Europa: Amburgo, Vitesse e Genoa nel 2022, quando diventa Global Sports Director di 777 Partners coordinando anche l'area sportiva di Standard Liegi, Red Star FC, Melbourne e Vasco da Gama. Spors ha scoperto Lois Openda, oggi in evidente difficoltà con la Juve, ma profilo che il dirigente ha avuto modo di conoscere al Vitesse. Al Genoa l'esperienza di Spors si è snodata tra luci e ombre. E anche al Southampton, attualmente 18° in Championship, le cose non stanno andando meglio: la rivoluzione del club inglese è appena iniziata e già si rincorrono le voci di addio. Spors ha svolto un primo colloquio con gli head hunters che hanno ricevuto l'incarico dalla Juve, ma non sarà l'unico. Anche perché Ottolini, in questo momento, è una pista complicata. Forse troppo, per le tempistiche serrate che Comolli ha in mente.