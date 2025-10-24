Spalletti e le voci Juve, cosa c'è di vero: Comolli non pensa alla catastrofe

Voi prendereste Spalletti alla Juve? In questo momento è libero e, proprio nelle ultime ore, ha detto di non aver ricevuto alcuna chiamata, ma di essere disponibile ad ascoltare un'eventuale proposta. Dunque... È stato sincero? Cioè, davvero non ha ricevuto alcuna chiamata? Pare proprio di sì, perché ci sono più fonti, abbastanza autorevoli, che hanno spiegato come la Juventus non abbia chiamata nessun allenatore in queste settimane e, quindi, non hanno chiamato Spalletti. L'idea della dirigenza della Juve è quella di andare avanti con Tudor e di cercare, in tutti i modi, di aiutarlo a superare questo momento di crisi di risultati.