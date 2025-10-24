Spalletti e le voci Juve, cosa c'è di vero: Comolli non pensa alla catastrofe

Voi prendereste Spalletti alla Juve? In questo momento è libero e, proprio nelle ultime ore, ha detto di non aver ricevuto alcuna chiamata, ma di essere disponibile ad ascoltare un'eventuale proposta. Dunque... È stato sincero? Cioè, davvero non ha ricevuto alcuna chiamata? Pare proprio di sì, perché ci sono più fonti, abbastanza autorevoli, che hanno spiegato come la Juventus non abbia chiamata nessun allenatore in queste settimane e, quindi, non hanno chiamato Spalletti. L'idea della dirigenza della Juve è quella di andare avanti con Tudor e di cercare, in tutti i modi, di aiutarlo a superare questo momento di crisi di risultati.
Nessuno ha un'idea precisa
Ma, nel caso accadesse una catastrofe sportiva e l'esonero di Tudor fosse necessario, Spalletti sarebbe un nome papabile per la panchina bianconera? Spalletti è uno dei top liberi in questo momento, ma non sembra il profilo che possa piacere a Damien Comolli, che tra due settimane diventerà amministratore delegato ed è già ora il plenipotenziario bianconero. Un eventuale sostituto di Tudor, forse, avrebbe un profilo diverso e forse sarebbe più giovane, magari straniero. Ma la verità è che nessuno ha un'idea precisa, perché finora la Juve non ha cercato un'alternativa a Tudor.
Spalletti: "Italia? Non mi passerà mai". E sulla Juve...
Nel frattempo, lo stesso Spalletti ha avuto modo di esprimere quelle che sono le sue sensazioni attuali, tornando a parlare anche di quello che è stato il suo divorzio dalla Nazionale: "Purtroppo quanto è accaduto non mi passa e non mi passerà mai. Sono un uomo che fa le cose in base ai sentimenti, non in base agli interessi. Con la Nazionale ho provato la sensazione di essere in paradiso. Ce l'ho messa tutta. Non sono riuscito a dare niente. Sono dispiaciuto per aver deluso le aspettative. Mi prendo tutte le responsabilità".
L'ex allenatore del Napoli ha poi fatto il punto anche su quella che è la lotta scudetto, includendo pure la Juve di Igor Tudor: "Le favorite sono le solite Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio. Sono contento del ritorno di Sarri e di Allegri, li stimo moltissimo. Sono curioso di vedere cosa farà Gasperini lontano da casa sua, in una piazza importante come Roma. Il Napoli ha basi importanti, la società ha lavorato benissimo. È la favorita".
Spalletti tra i nomi in orbita Juve
Dalle parti della Continassa in ogni caso stanno valutando il da farsi, soprattutto dopo gli ultimi risultati deludenti. Proprio per questo circolano una serie di nomi di tecnici che potrebbero arrivare sulla panchina della Juve in caso di esonero di Igor. Tra questi, come detto prima, circola anche quello di Spalletti appunto, che era stato accostato alla Vecchia Signora pure dopo l’addio di Thiago Motta. Quello dell'allenatore Campione d'Italia con il Napoli infatti, è uno dei nomi che non è mai sparito dai radar della Vecchia Signora.
Nell’elenco dei possibili sostituti, poi, c’è anche quello di un altro ex ct dell’Italia: Roberto Mancini. Le altre opzioni riguardano giovani in rampa di lancio come Raffaele Palladino ma anche Marco Rose ed Edin Terzic, che sono piste straniere vicine al dg juventino Comolli. Prima però bisogna capire cosa ne sarà del destino di Igor Tudor, che contro la Lazio potrebbe giocarsi la posizione sulla panchina della Juve e che, in caso di sconfitta, rischia di lasciare ancor prima della zucca di Halloween.
