Ardoino, idee chiare: “Certo che comprerei la Juve! Ma ecco cosa serve”

A meno di due settimane dall’assemblea degli azionisti della Juventus, fissata per il 7 novembre, la situazione societaria del club bianconero si fa sempre più movimentata. Al centro del dibattito c’è Tether di Paolo Ardoino, gigante mondiale delle stablecoin, che negli ultimi mesi ha progressivamente rafforzato la propria presenza nel capitale della società, fino a diventare il secondo azionista della Vecchia Signora con una quota pari all’11,5%, subito dietro a Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. E le ambizioni del gigante delle criptovalute non si fermano di certo qui.
Juve, il sogno di Tether e Ardoino
A confermare i sogni di espansione di Tether sono le dichiarazioni del CEO Paolo Ardoino, rilasciate a margine del Plan B Forum di Lugano. Interpellato su un’eventuale acquisizione della Juventus ha risposto così: "Il tifoso che è in me direbbe: certo che mi piacerebbe comprarla. Ma non abbiamo alcun piano per farlo, e serve anche un venditore per questo". Parole che, pur pronunciate in tono leggero, hanno alimentato le speculazioni sul possibile interesse futuro di per un ruolo ancor più centrale nella società bianconera.
L’offensiva di Tether: lista CdA e modifiche allo Statuto
Nelle ultime settimane Tether ha deciso di passare all’azione. In vista dell’assemblea, la società guidata da Paolo Ardoino ha presentato una lista di candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus, segnando la volontà di giocare un ruolo più attivo nella governance del club. Ma non si è fermata qui: Tether ha anche depositato una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea, proponendo modifiche allo Statuto societario. L’obiettivo dichiarato è quello di "incrementare la partecipazione degli azionisti di minoranza nel Consiglio di Amministrazione e nei comitati endoconsiliari", oltre a introdurre un diverso meccanismo di approvazione per il nuovo aumento di capitale.
La risposta di Exor: “Votate contro”
La reazione di Exor non si è fatta attendere. Il board infatti, pur accogliendo le proposte di integrazione presentate dal colosso delle criptovalute per l’assemblea del 7 novembre, ha invitato gli azionisti votare contro di esse. Dietro le manovre di Tether, molti osservatori vedono l’intenzione di aprire una nuova stagione di pluralismo nella governance juventina, dopo anni di controllo quasi totale da parte di Exor. Tuttavia, la prudenza bianconera lascia intendere che l’equilibrio di potere non cambierà facilmente.
Tra finanza e passione
Il legame tra Tether e Juventus, nato inizialmente come una semplice partecipazione finanziaria, sembra ora muoversi su un terreno più strategico e identitario. La presenza del colosso delle criptovalute nel capitale di uno dei club più blasonati d’Europa è un segnale dei tempi: la finanza digitale bussa con forza alle porte del calcio tradizionale, portando con sé nuove opportunità ma anche interrogativi sulla governance e sulla sostenibilità. Con l’assemblea del 7 novembre alle porte, il futuro societario della Juventus si annuncia come uno dei dossier più caldi dell’autunno calcistico italiano.
Elkann-Tether, cosa sta succedendo
Elkann e Ardoino stanno litigando? Così si è letto negli ultimi giorni, dopo la pubblicazione, da parte di Tether, la società di criptovalute di Paolo Ardoino, dell'elenco dei suoi candidati all'ingresso nel consiglio di amministrazione della Juve. Innanzitutto, va detto che Elkann e Ardoino, al momento, non si sono parlati. Quindi risulta difficile che abbiano litigato. Ma proviamo ad analizzare la situazione. L'ingresso di un rappresentate di Tether nel CdA juventino non è in discussione e, quasi certamente, si tratterà di Francesco Garino, dentista specializzato in ortodonzia, nato e cresciuto a Torino, uomo di fiducia di Ardoino. Quindi la società di criptovalute, che detiene l'11,5% delle azioni bianconere, avrà un suo uomo in Consiglio. Il problema, semmai, è il tipo di ruolo che può avere, perché Tether vorrebbe cambiare lo statuto e consentire al suo uomo di far parte dei collegi interni al CdA, quindi di avere più potere. Il 7 novembre si avvicina e tutto sarà più chiaro.
