Ardoino, idee chiare: “Certo che comprerei la Juve! Ma ecco cosa serve”

A meno di due settimane dall’ assemblea degli azionisti della Juventus , fissata per il 7 novembre, la situazione societaria del club bianconero si fa sempre più movimentata. Al centro del dibattito c’è Tether di Paolo Ardoino , gigante mondiale delle stablecoin, che negli ultimi mesi ha progressivamente rafforzato la propria presenza nel capitale della società, fino a diventare il secondo azionista della Vecchia Signora con una quota pari all’11,5%, subito dietro a Exor , la holding della famiglia Agnelli-Elkann. E le ambizioni del gigante delle criptovalute non si fermano di certo qui.

Juve, il sogno di Tether e Ardoino

A confermare i sogni di espansione di Tether sono le dichiarazioni del CEO Paolo Ardoino, rilasciate a margine del Plan B Forum di Lugano. Interpellato su un’eventuale acquisizione della Juventus ha risposto così: "Il tifoso che è in me direbbe: certo che mi piacerebbe comprarla. Ma non abbiamo alcun piano per farlo, e serve anche un venditore per questo". Parole che, pur pronunciate in tono leggero, hanno alimentato le speculazioni sul possibile interesse futuro di per un ruolo ancor più centrale nella società bianconera.

L’offensiva di Tether: lista CdA e modifiche allo Statuto

Nelle ultime settimane Tether ha deciso di passare all’azione. In vista dell’assemblea, la società guidata da Paolo Ardoino ha presentato una lista di candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus, segnando la volontà di giocare un ruolo più attivo nella governance del club. Ma non si è fermata qui: Tether ha anche depositato una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea, proponendo modifiche allo Statuto societario. L’obiettivo dichiarato è quello di "incrementare la partecipazione degli azionisti di minoranza nel Consiglio di Amministrazione e nei comitati endoconsiliari", oltre a introdurre un diverso meccanismo di approvazione per il nuovo aumento di capitale.