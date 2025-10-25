"Conte, noi scoppiati e ci chiamò eroi. Juve fragile ma dentro c'è lui ora, il cuore batte ancora"

"Chiellini il cuore Juve. Ripartire da Madrid"

Vede delle somiglianze tra questa e la sua Juve? «In un certo senso sì, vedo le stesse fragilità dell’inizio di un ciclo. Il club fa bene a difendere Tudor: la Juve deve tornare ad essere una famiglia. In questo senso, sono tranquillo per un aspetto: la presenza di Chiellini in società». Spieghi meglio. «Abbiamo condiviso tanto insieme, anche da giovanissimi: spesso eravamo in stanza insieme anche nelle nazionali giovanili. Ha un dono speciale: sa sempre quando e come parlare. Ha un’autorevolezza innata. Se c’è lui, vuol dire che il cuore della Juve batte ancora». Di cosa ha bisogno la Juve adesso per uscire dalla crisi? «Ripartire da Madrid: ho visto una squadra umile, tornata a fare bene le cose semplici. E poi proteggere l’allenatore in tutto e per tutto, anche se non sono sempre d’accordo con ciò che dice». A cosa si riferisce? «Alla Juve, purtroppo, ti ricordano se non vinci. È così, la storia non si cambia. Perché chi arriva prima ha vinto e chi arriva dopo vincerà, è un dato di fatto. Per cui accontentarsi di perdere 1-0 col Real non va bene, non alla Juve. Detto questo, Tudor conosce bene il gruppo e sa come parlare ai giocatori. E anche alla stampa. Ora bisogna proteggere l’allenatore, in una fase così serve essere uniti. La compattezza è tutto quando ha il compito di ricostruire».