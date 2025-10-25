Tuttosport.com

Tudor su Yildiz, la frase che preoccupa la Juve: “Gioca sempre e questo ginocchio…”

Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della trasferta a Roma contro la Lazio: "Paura di essere esonerato? Zero"
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Dopo la sconfitta in campionato a Como ed in Champions League a Madrid contro il Real la Juventus vuole ripartire. I bianconeri faranno visita alla Lazio nella gara delle 20:45 in scena domenica, queste le parole di Igor Tudor nella conferenza stampa della vigilia: "La squadra è motivata, vogliosa di fare una bella gara, conoscendo il momento e la qualità dell’avversario. Ci siamo preparati in questi due allenamenti e domani vogliamo fare una bella gara - aggiunge - Io sto benissimo, penso 0 a me. Mi spiego, provo a trovare le cose migliori che sono. Sensazioni positive dopo Madrid anche se si è perso, la squadra c’è, c’è voglia di fare, di dare quello che c’è da dare, andare a provare a vincere, essere squadra. Domani è un bel banco di prova contro un avversario di livello".

Sull'inserimento dei nuovi

GLi acquisti estivi non stanno ancora ingranando: "Non ci sono problemi, niente di particolare. I giocatori ci sono, hanno la loro qualità, poi un allenatore valuta e sceglie. Loro danno tutto, poi c’è sempre un periodo di adattamento. Ma sono ragazzi che si impegnano e danno sempre il meglio. Zhegrova arriva da un anno in cui non ha fatto una partita, poi l’abbiamo buttato due/tre settimane, è andato in Nazionale, poi non ha giocato e dopo un allenamento pesante non ha giocato. Questa problematica ce l’ha, quando inizia a tirare un po’ di più bisogna stare cauti. Ci può dare qualcosa, anche nell’ultima mezz’ora. Che inizi dal primo minuto e regga tutta la partita non so, in questo momento è impossibile".

Yildiz alla Del Piero. E quel ginocchio...

Il fuoriclasse turco è il punto di riferimento bianconero come lo fu "Pinturicchio" ai tempi: "I paragoni sono delicati, sono calci diversi. Del Piero ha fatto la storia, Kenan è al suo primo anno che gioca da protagonista vero. Giocatore importantissimo, il più importante della rosa, gioca sempre dall’inizio tutte le partite. Non è facile, magari uno inizia più spensierato, più leggero, poi si rende conto nel suo percorso e le altre squadre si accorgono dei pericoli e fanno più attenzione. Giocando sempre spende più energie e il rendimento non è sempre uguale… È giusto che riposi anche, poi ha anche questo ginocchio un po' così. Ma son tutte cose normali, fan parte del percorso".

Timore dell'esonero?

Gli ultimi risultati e prestazioni hanno alzato un polverone sulla posizione di Tudor che ribadisce: "L’importanza di questa domanda e 0 al momento. Le analisi si fanno dopo, quando si finisce. L’analisi si fa all’inizio e poi si entra nel mondo delle partite. Con sincerità, questa paura e questi pensieri da 0 a 10 li ho 0. Io me la godo, lucido, anche nella difficoltà, sapendo tutto quello che c’è attorno a me. Quando ti è chiaro tutto hai questa forza che in altri momenti non avresti. Provo a mettere sempre in bilico me stesso, come motivare meglio i miei giocatori, come trovare soluzioni. Io passo 24 ore al giorno così, il futuro tranne cosa succede domani ci penso 0".

Necessità di gol

David, Openda e Vlahovic stanno faticando a trovare la via del gol: "David ha giocato tre partite di fila, ci sono stati momenti. Probabilmente sì, ma c’è anche bisogno di giocare in tanti più offensivi, rinunciando nella solidità difensiva. Questa è una soluzione, facendo giocare sia Kenan sia Conceicao insieme. Vedendo magari anche altri sistemi, bisogna essere lucidi di vedere se rinunciando a qualcosa la squadra possa avere benefici. L’equilibrio si può avere dietro ma anche davanti. Bisogna trovare questo balance, rinunciando magari a qualcosa per l’equilibrio offensivo".

 

Leadership generazionale e leader: "Locatelli c'è sempre"

Una delle critiche sollevate in questo inizio stagione è l'assenza di leadership nel gruppo bianconero, Tudor: "La personalità delle nuove generazioni è diversa. Quando trovi un giocatore, se ti porta personalità vera, è come avere oro in squadra. È raro nelle nuove generazioni, va stimolata e accennata sempre. Non c’è un allenamento in cui non la sproni, anche oggi che abbiamo fatto organizzazione difensiva, sono andato là uno per uno a dire che ognuno è un leader che deve prendersi responsabilità. A volte si può migliorare, altre volte no, ma è questione di come sei nato. Domanda su personalità e generazioni è giustissima - aggiunge - Manuel c’è sempre, Perin, Thuram in futuro ha questa personalità. Kenan è un leader per il modo di fare, per il comportamento, il modo di fare. Anche Vlahovic col suo peso e la sua personalità, David può dire qualcosa che è uno giusto e fa le cose per bene. Ognuno deve tirare fuori questa cosa qua. Tutte le generazioni hanno sempre un pensiero a se stessi che agli altri. Hanno meno empatia nel mondo e più egoismo, questo è un errorino"

A Roma con orgoglio e rabbia?

Sull'atteggiamento di domenica dopo il ko di Madrid: "Orgoglio e rabbia? Probabilmente sì, ne abbiamo parlato oggi con la squadra. Bisogna andare e dare sempre qualcosa di più ognuno, avere la mentalità di non subire e poi attaccare per fare gol. Domani vogliamo fare qualcosa in più"

 

 

