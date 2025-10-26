Modesto su Tudor: "Lazio-Juve decisiva per lui? Rispondo così. David, Vlahovic e Koopmeiners…"

"La Serie A è un campionato difficile". Francois Modesto parla prima della sfida tra Lazio e Juve , e il riferimento è relativo alle difficoltà, sin qui riscontrate, di David e Openda . I due attaccanti, acquistati dai bianconeri in estate, sono fermi a un gol, quello del canadese alla prima giornata contro il Parma. Questa sera Tudor lo conferma ma al fianco di Vlahovic con Yildiz in panchina e con una sorta di 3-5-2 per cercare nuovi spunti offensivi senza la qualità del turco, che è comunque in panchina. Il dirigente bianconero poi tocca altri argomenti importanti, come quello legato ai leader in squadra e al contratto di Dusan.

Modesto, il futuro di Tudor

Modesto analizza il momento e parla del futuro di Tudor: "Partite decisive? Siamo molto contenti di lui e pensiamo alla partita di stasera, importante per noi per ritrovare la vittoria". Poi la domanda proprio sulle difficoltà di David e Openda: "La Serie A è un campionato difficile, ci sono squadre e allenatori preparati. All’inizio molti campioni fanno fatica. Si è inserito bene nel gruppo". L'altro aspetto importante è legato a Vlahovic e al contratto e se questa situazione lo può influenzare: "No, è un grande professionista. Poi gli attaccanti vanno tutti d’accordo tra di loro".

Leader Juve e le difficoltà di Koopmeiners

Il dirigente della Juve continua poi parlando dei leader su precisa domanda e risponde così: "I leader li abbiamo. Locatelli, Bremer che ci manca. Kenan che è giovane ma stiamo facendo crescere in casa i leader che abbiamo anche in campo". A chiudere su Koopmeiners: “È un ragazzo che si allena bene, molto serio. Ha avuto un po’ difficoltà, sta parlando tanto con il mister. È importante per la Juve e speriamo che farà vedere le cose che aveva fatto vedere all’Atalanta ma anche alla Juve in qualche partita”.

