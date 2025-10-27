Tuttosport.com

Pagelle Juve: Cambiaso svogliato, David rassegnato, se ne salva solo uno

La squadra di Tudor non si rialza e incassa il terzo ko consecutivo. Voti e giudizi dei bianconeri dopo il deludente ko dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri
Lorenzo Aprile
2 min
La Juventus non guarisce, anzi. Con la Lazio arriva il terzo ko consecutivo dopo quelli di Como e Madrid. Ma se contro il Real si era visto qualche segnale incoraggiante almeno dal punto di vista offensivo, contro i biancocelesti di Sarri la prestazione non è mai stata all'altezza. In ogni caso resta pesantissimo il mancato rigore assegnato ai bianconeri per il pestone di Gila su Conceicao in area nel corso del secondo tempo. Di seguito i voti e i giudizi della formazione guidata da Igor Tudor.

Perin 5

Partecipa con merito al gol del vantaggio biancoceleste, svirgolando il rinvio sulla pressione di Dia. Perché sia titolare resta un mistero.

Kalulu 5

Tudor lo dirotta nuovamente nei tre dietro e va in tilt, dopo tre mesi sulla corsia di destra.

Gatti 5.5

Sfortunato nella deviazione sul tiro di Basic che spiazza Perin. Prova a tenere in piedi come può la Juventus, con un paio di buone chiusure e un salvataggio decisivo su Guendouzi.

Joao Mario (41’ st) ng.

Kelly 5

Quando Isaksen lo punta lui - come al solito - anziché tentare il tackle, scivola all’indietro concedendo campo.

Conceicao 5

Prova a creare scompiglio con qualche dribbling, nella maggior parte dei casi fine a se stesso. Si becca un pestone in area da Gila, ma Colombo non assegna il penalty.

Koopmeiners 5.5

Nel primo tempo è l’unico dei tre di centrocampo a mostrare un barlume di brillantezza. Una sua verticalizzazione innesca l’azione del possibile 1-1, ma David si fa ipnotizzare da Provedel.

Thuram (21’ st) 6

Aggiunge fisicità a un centrocampo in confusione, e per poco non trova su corner il gol del pari.

Locatelli 5

Impreciso, ansioso e spaesato: come se dovesse riguadagnarsi il posto da titolare. Nel primo tempo serve inspiegabilmente a Guendouzi la palla del raddoppio, per fortuna Gatti salva.

McKennie 5

Per la prima volta dopo molto tempo si rivela a corto di energie. Nella ripresa, Tudor gli chiede di abbassarsi nella linea a 4 e non sfigura.

Openda (33’ st) ng.

Cambiaso 4

Parte svogliato e Tudor va su tutte le furie, mandando a scaldare Kostic. Dal suo lato la Juve crea poco o nulla e, infatti, nell’intervallo finisce in panchina.

Yildiz (1’ st) 5.5

La Juve non riesce a innescarlo. Meriterebbe di dar pace al ginocchio ma Tudor, senza di lui, non sa che pesci prendere.

David 4

Serve a Cataldi - con una sponda di testa inguardabile - la palla per l’assist a Basic. Errore che lo manda in uno stato di shock: sbaglia tutto, trotterellando - rassegnato - per il campo.

Kostic (21’ st) 5.5

In questo momento, meriterebbe di giocare al posto di Cambiaso.

Vlahovic 5

Si danna l’anima per provare a dare una scossa ai suoi, senza troppi risultati. A metà primo tempo Chico, con una buona giocata, lo serve benissimo in area ma lui cicca malamente.

All. Tudor 4

La “sua” Juve non esiste più. E questo al netto del rigore non concesso su Chico. Se non gioca Yildiz, la squadra non ha la benché minima idea di cosa fare con il pallone. Svoltare ora - ammesso che gli verrà concesso - sarà dura.

ARBITRO Colombo 5

Conduce una gara incerta, cambiando più volte il metro di giudizio. Manca un rigore alla Juventus per ila fallo di Gila su Conceiçao.

