Pagelle Juve: Cambiaso svogliato, David rassegnato, se ne salva solo uno

La Juventus non guarisce, anzi. Con la Lazio arriva il terzo ko consecutivo dopo quelli di Como e Madrid. Ma se contro il Real si era visto qualche segnale incoraggiante almeno dal punto di vista offensivo, contro i biancocelesti di Sarri la prestazione non è mai stata all'altezza. In ogni caso resta pesantissimo il mancato rigore assegnato ai bianconeri per il pestone di Gila su Conceicao in area nel corso del secondo tempo. Di seguito i voti e i giudizi della formazione guidata da Igor Tudor.