300 milioni e zero campioni: Juve, non tutta la colpa è di Tudor

Quello era rigore, ma questa non è Juve. E il popolo bianconero dovrebbe concentrarsi più sul secondo problema. Così come per chi ci mette i soldi e li vede sperperare. Cambiano gli allenatori, tre in tre anni, e diventano l’oggetto di feroce dibattito, la causa di ogni problema, la spiegazione di ogni sconfitta, la ragione dell’imbarbarirsi di vere e proprie guerre di religione fra in e out. E così si perde di vista la qualità della rosa. Perché se i giocatori della Juve forniscono magnifici assist agli attaccanti avversari; se si mangiano gol davanti alla porta; se per fare un cross degno di questo nome ne spediscono nove sulle gambe dei difensori; se marcare nel modo giusto è diventata un’impresa spaziale; se a centrocampo non c’è un giocatore in grado di azzeccare un filtrante, siamo sicuri che il problema sia tattico e non tecnico?