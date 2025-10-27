“Juve tra 4° e 8° posto, da mani sui capelli. Quell’immagine è l’emblema di un clima insopportabile”

Ancora sulla crisi dei numeri 9 . "Dovrebbe essere più semplice fare gol per gli attaccanti, anche perché appena vengono sfiorati in area è rigore. Credo che non ci sono gli attaccanti di una volta. Basti pensare che la Juve ha affidato il suo attacco a David: discreto giocatore, forse sta dimostrando il peggio di se stesso, ma per ora non ha fatto vedere niente. Un dato interessante: Kean, il nostro centravanti titolare, gioca nella Fiorentina. Retegui gioca in Arabia. I nostri attaccanti non giocano a grandissimi livelli", ha detto Mauro. I 18 punti delle due capoliste è la quota più bassa degli ultimi 10 anni. "C'è meno qualità e più equilibrio al ribasso - spiega l'ex Juve e Napoli -. Negli ultimi 30 anni l'unica cosa fatta per migliorare il gioco è stata quella di non far prendere il pallone con le mani al portiere sul retropassaggio. Guarda caso una proposta di Platini. Nei posti di comando non c'è l'interesse nel migliorare il calcio".

Mauro sul Milan di Allegri e le difficoltà della Fiorentina

Sul Milan e le sue ambizioni scudetto. "Il Milan ha un grande stratega in panchina, che può far dare il 110% ai giocatori, ma deve essere costante. Allegri sta tentando di far capire ai giocatori che stanno al Milan e che hanno delle responsabilità. Il Milan ha un ottimo organico, forse affidato a giocatori un po' troppo anziani, anche se fuoriclasse come Modric. Però è dietro a Napoli e Inter". Sul momento delicato per Pioli e la Fiorentina: "Mandarlo via non credo sia la soluzione, meglio di Pioli non ce n'è. La Fiorentina ce li ha gli uomini per risalire, ha grandi attaccanti come Kean e Piccoli. Ha tutto per fare un campionato tranquillo con Pioli", ha detto. Infine su Milan-Como in Australia. "Mamma mia. No no, per favore. In queste decisioni c'è l'importanza del gioco del calcio? Ci sono tantissime altre cose che sono utili, ma non a discapito dell'incolumità dei calciatori. Milan-Como a Perth è onestamente assurdo", ha concluso.