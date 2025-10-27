Juve, la gestione della crisi. Tudor dalle riunioni alle ipotesi: ecco lo scenario

TORINO - Tre sconfitte consecutive, otto partite senza vincere, quattro senza segnare, quattro punti in meno dell'anno scorso e un problema in attacco, dove si assiste alla crisi contemporanea di tutti e tre le punte in rosa: David, Vlahovic e Openda. La Juventus vive un altro momento terribile, proprio mentre Damien Comolli sta per acquisire ancora più potere con la carica di amministratore delegato. E tutti guardano a lui per capire le prossime mosse del club, a partire dal destino di Igor Tudor, che ufficialmente è difeso e il suo esonero viene escluso, con motivazioni molto circostanziate sull'opportunità di tenere salda la guida tecnica in questo momento storico. Ma è ovvio che, in quelle stesse stanze in cui si conferma la fiducia al croato, l'ansia inizia a crescere e l'ipotesi di un piano B prende forma.
Le critiche a Tudor
Anche perché non mancano i dubbi su alcune scelte di Tudor. La formazione che ha affrontato la Lazio domenica sera non ha convinto del tutto i vertici (David, protagonista di una prestazione insufficiente, doveva sostanzialmente fare il trequartista, quindi non il suo ruolo), così come qualche dubbio c'era stato sulle scelte fatte a Como e a Verona e, più in generale, nella gestione delle rotazioni sia sotto il profilo tecnico che atletico. Intendiamoci, niente di più di una normale dinamica dirigenti-allenatore che, in presenza di risultati, è insignificante, ma - in questo caso - acquisisce peso in totale mancanza di vittorie (e in presenza di una comunicazione che sta piacendo sempre meno ai piani alti).
Esonero sì, esonero no
Insomma, nei piani dei dirigenti juventini, l'esonero doveva essere la soluzione solo di una catastrofe sportiva, non di un momento di crisi, l'allungarsi della striscia senza vittorie ha alzato la temperatura della Continassa e Tudor è meno saldo al suo posto di quanto non lo fosse alla vigilia della partita contro il Real, nonostante la sua controversa conferenza avesse comunque fatto sobbalzare i vertici bianconeri, schierati di fronte a lui, nella sala stampa del Bernabeu.
Oggi riunioni e confronti
Tra oggi e domani sono previsti confronti e riunioni. Ma è Comolli l'uomo della decisione. Tudor non l'ha scelto lui, ma lo ha accettato, in estate, con tempi stretti, un Mondiale per club dietro l'angolo e senza una vera alternativa. I confronti fra i due sono stati radi nel corso degli ultimi tre mesi e l'impressione, sempre più diffusa, è che Comolli abbia molto da ridire sull'operato dell'allenatore. E una prova la si può leggere nell'inserimento nel suo staff di un uomo molto "pesante" come Darren Burgess, nominato "Director of performance" (cioè una specie di supervisore di preparazione atletica e gestione infortunati). Nei prossimi cinque giorni si decide il destino di Tudor e non tanto nelle partite contro Udinese e Cremonese (che la Juve è, comunque, obbligata a vincere), ma nell'atteggiamento di Comolli. La differenza tra esonero (che potrebbe arrivare la prossima settimana come nella pausa di novembre) o una fiduciosa conferma sta tutta nel capire se Comolli correrà in aiuto del tecnico o se lo lascerà a cavarsela da solo, come accadde l'anno scorso a Thiago Motta, abbandonato da gennaio in poi e deragliato ai primi di marzo.
Spalletti, Mancini o l'algoritmo?
E resta, infine, il problema delle alternative. La soluzione più banale e scontata, ma tutto sommato anche logica, potrebbe portare ai due big attualmente liberi: Roberto Mancini e Luciano Spalletti. Due tecnici che hanno esperienza di grandi piazze, dove hanno anche vinto. Ma l'impressione è che non siano nomi che scaldino l'imperturbabile e criptico Comolli. Anche perché bisognerebbe prima capire cosa cerca la Juventus: un traghettatore fino a fine stagione, per poi scegliere con calma? O l'allenatore a cui affidare non solo i prossimi sette mesi, ma anche i prossimi due o tre anni? E sarà una scelta tradizionalista, ovvero stringendo la ricerca fra gli allenatori di un certo peso ed esperienza o modernista, ovvero con l'ausilio dell'algoritmo e considerando anche curricula meno pesanti? Comolli, sbarcato a luglio sul pianeta bianconero, resta un personaggio ancora troppo poco conosciuto per captarne le intenzioni.
