Juve, la gestione della crisi. Tudor dalle riunioni alle ipotesi: ecco lo scenario

Oggi riunioni e confronti

Tra oggi e domani sono previsti confronti e riunioni. Ma è Comolli l'uomo della decisione. Tudor non l'ha scelto lui, ma lo ha accettato, in estate, con tempi stretti, un Mondiale per club dietro l'angolo e senza una vera alternativa. I confronti fra i due sono stati radi nel corso degli ultimi tre mesi e l'impressione, sempre più diffusa, è che Comolli abbia molto da ridire sull'operato dell'allenatore. E una prova la si può leggere nell'inserimento nel suo staff di un uomo molto "pesante" come Darren Burgess, nominato "Director of performance" (cioè una specie di supervisore di preparazione atletica e gestione infortunati). Nei prossimi cinque giorni si decide il destino di Tudor e non tanto nelle partite contro Udinese e Cremonese (che la Juve è, comunque, obbligata a vincere), ma nell'atteggiamento di Comolli. La differenza tra esonero (che potrebbe arrivare la prossima settimana come nella pausa di novembre) o una fiduciosa conferma sta tutta nel capire se Comolli correrà in aiuto del tecnico o se lo lascerà a cavarsela da solo, come accadde l'anno scorso a Thiago Motta, abbandonato da gennaio in poi e deragliato ai primi di marzo.