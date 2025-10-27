Tudor, l'ultimo della lista: da Allegri a Motta, tutti gli esoneri Juve a stagione in corso

La notizia del giorno in casa Juventus è l'esonero di Igor Tudor . Il tecnico paga un rendimento negativo, con 5 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 8 partite, l'ultima delle quali nel posticipo dell'Olimpico contro la Lazio. In attesa di capire chi sarà il suo successore sulla panchina bianconera, a guidare la squadra nella sfida interna con l' Udinese della prossima giornata sarà Massimo Brambilla , allenatore della Next Gen . Tudor è solo l'ultimo della lista di allenatori bianconeri esonerati a stagione in corso. Lista che parte dal lontano 1957: vediamola nel dettaglio.

Da Puppo ad Amaral

Il primo allenatore esonerato a stagione in corso nella storia della Juventus fu Sandro Puppo, sollevato dall'incarico alla 28ª giornata della stagione 1956/57 dopo aver perso 1-0 a Bologna; la Juve avrebbe poi chiuso quel campionato al nono posto sotto la guida di Teobaldo Depretini. Nel 1958/59 fu la volta di Ljubisa Brocic, che l'anno prima vinse lo Scudetto, ma qui venne esonerato all'8ª giornata nel ko interno per 5-4 contro il Milan: anche in questo caso subentrò Depretini, che arrivò quarto in campionato. Nel 1963/64 Paulo Amaral lasciò dopo una vittoria esterna per 2-0 sulla Sampdoria alla 4ª giornata: al suo posto venne chiamato Eraldo Monzeglio, che a sua volta lasciò poi l'incarico a Ercole Rabitti, che chiuse quinto in campionato.

Carniglia e l'analogia con Tudor

Prima di Tudor, l'unico allenatore bianconero esonerato a ottobre fu Luis Carniglia, sollevato dall'incarico alla 6ª giornata della stagione 1969/70, anche qui dopo una sconfitta in trasferta per 1-0, in questo caso contro il Vicenza; gli subentrò Ercole Rabitti che arrivò terzo a fine stagione. Nel 2008/09 fu la volta di Claudio Ranieri, che salutò alla 36ª giornata dopo il pareggio interno per 2-2 contro l'Atalanta: nelle ultime due ci fu in panchina Ciro Ferrara, che mantenne il secondo posto in campionato. Nel 2009/10 toccò proprio a Ferrara, esonerato dopo il ko interno con la Roma al 21° turno: al suo posto Alberto Zaccheroni non fece tanto meglio e chiuse settimo.