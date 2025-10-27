Evra cuore Juve, rieccolo allo Stadium: "Che bello tornare a casa. Gobbo assoluto"

Giacca, camicia e cravatta, occhiali da sole vistosi come solo un istrionico come lui può indossare. Nel giorno dell'esonero di Igor Tudor , all'Allianz Stadium si vede un ex Juve : parliamo di... Patrice Evra . L'ex terzino francese ha postato sui suoi canali social un selfie che lo ritrae all'interno dello stadio bianconero: uno scatto condito con una didascalia che è l'ennesimo attestato d'amore nei confronti del club.

Juve, Evra e il ritorno allo Stadium

"Che bello tornare a casa, una storia d’amore che non finisce mai. Gobbo assoluto". Così Evra ha accompagnato la sua foto nel tempio juventino. Lui che in maglia bianconera ha vinto tanto, specie considerando il tempo in cui è rimasto a Torino. Due stagioni e mezzo vissute all'ombra della Mole, due anni e mezzo in cui ha aggiunto nel suo personalissimo palmares 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, oltre a disputare la finale di Champions League nel 2015 contro il Barcellona. Gli sono bastati 30 mesi alla Juventus per fargli rimanere il bianconero dentro, come testimoniato, ancora una volta, nella giornata di oggi, a distanza di quasi 9 anni dall'addio al club.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE