Spalletti alla Juventus: i nodi da sciogliere e il retroscena della telefonata di Comolli a giugno

Un uomo forte. Per un destino fortissimo. È Luciano Spalletti il prescelto della Juventus per sostituire Igor Tudor. Lo è sempre stato. Almeno sin da quando il club si è convinto a cercare un’alternativa, a immaginare una strada differente rispetto a quella costruita e poi intrapresa. Difesa, sì: ma sempre fino a un certo punto. Cambiare è sembrato inevitabile non soltanto per i risultati, semmai per ridare vita e calcio a un gruppo parso completamente svuotato, esattamente come accaduto nelle ultime battute dell’era Motta. Non si poteva tornare indietro, per questo si è deciso di andare avanti. E di puntare Lucio, l’ex ct pronto a rimettersi in pista, via dalla Nazionale per un fallimento evidente, però anche via dal Napoli con lo scudetto sul petto e quindi tatuato sul braccio. Lucio che fa giocare bene le sue squadre, che crea alchimia, e che soprattutto fa gruppo. Con discorsi, empatia, a volte chiara durezza, però soltanto se necessaria.