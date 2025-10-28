Juve, non è solo questione di allenatore: l'esame di coscienza sia profondo e collettivo

Avanti un altro. La Juventus non riesce più a trovare un suo centro di gravità, non dico permanente, ma almeno stabile. Nella triste era della precarietà del lavoro, la panchina bianconera vara il concetto di allenatore interinale e cambia tecnico per la terza volta in un anno e mezzo: dalla cacciata di Massimiliano Allegri, il 17 maggio 2024, sono stati esonerati Thiago Motta il 23 marzo 2025 e Igor Tudor ieri. Tutto ciò ha due spiegazioni: il problema non può essere solo l’allenatore. Negli ultimi tre anni, la società è stata frullata e, a sua volta, ha frullato dirigenti, allenatori e giocatori: una centrifuga di rivoluzioni e controrivoluzioni che ha disperso energie e professionalità, ma soprattutto si sono mischiate le tante responsabilità e i pochi meriti, così da rendere complesso qualsiasi tentativo di lettura dei veri problemi di questa crisi ormai quinquennale e, di conseguenza, una razionale ricerca delle soluzioni. In un crescendo di ansia da prestazione, continua a prevalere l’emotività, la frustrazione, la pericolosissima tentazione di azzerare tutto.
Le colpe di Tudor, la storia della Juve
Ora, non è che Tudor avesse dimostrato di essere l’allenatore giusto e che il suo esonero sia sbagliato. L’inquietante sequenza di risultati, le idee sempre più confuse nelle scelte, gli sbrocchi sempre più frequenti davanti ai microfoni (e quelli negli spogliatoi) rendono logica la scelta dell’esonero. E se davvero sarà Luciano Spalletti il suo erede, c’è un indubbio e sostanziale salto di qualità in termini di esperienza, conoscenza, capacità tecnica. Tuttavia, il terzo cambiamento in un anno e mezzo lascia tutto intorno scorie pericolose, a partire dallo spogliatoio. L’impressione che inevitabilmente si deposita è quella di un club con una strategia incerta e, d’altronde, negli ultimi tre anni, anche la sede della Continassa è diventata zona sismica con tre dirigenze che si sono alternate. La provvisorietà di ogni piano ha privato l’ambiente di punti di riferimento e quella che, per tradizione, era una società refrattaria ai cambiamenti, timonata con mano sicura anche nelle tempeste, è diventata un guscio che soffre appena si alza un poco l’onda. Avviso ai naviganti: non è la prima volta che succede, la storia della Juventus è lunga e ci sono stati altri periodi analoghi. L’ultimo non è neanche troppo distante e, come tutti gli altri, è stato la premessa di un lunghissimo dominio. Perché può succedere che la Juventus ci metta un po’ a ritrovare la strada, ma poi la percorre a velocità doppia rispetto agli avversari.
Elkann, la solidità granitica della proprietà
Succederà anche questa volta, perché la solidità granitica offerta dalla proprietà resta un porto sicuro, dove provare e riprovare a trovare una soluzione, ma serve di più che un cambio di allenatore. L’esame di coscienza deve essere più profondo e collettivo. Tutte le componenti della Juventus devono ripensare a errori e omissioni, perché se Tudor ha sbagliato, ha sbagliato anche chi, negli ultimi due anni, non è riuscito a inserire un campione nella rosa. Gli ultimi all’appello sono Bremer e Yildiz, dopo di loro è arrivato qualche buon giocatore, ma nessun fuoriclasse, a fronte di 300 milioni spesi sul mercato e qualche scriteriata cessione. Gli allenatori possono cambiare le squadre, ma senza una buona rosa diventa difficile anche per il più bravo combinare qualcosa. E gli stessi giocatori dell’attuale rosa devono guardarsi allo specchio e riconsiderare il loro impegno: perché al Bernabeu tutti correvano mossi da un sacro fuoco e contro il Como c’era un modesto trottare? E perché contro la Lazio non si è vista la stessa foga agonistica messa contro il Real?
Non può essere solo colpa di Tudor, altrimenti la giostra bianconera si troverà di nuovo allo stesso punto dopo il solito giro: la luna di miele con il nuovo tecnico, l’entusiasmo, l’illusione di aver risolto ogni problema, poi la crisi e l’esonero. Comolli ha iniziato il suo percorso a giugno, ha diritto di chiedere tempo per portare avanti il suo progetto, ma intanto si è giocato un jolly esonero. È un uomo che frequenta il calcio da oltre trent’anni, non possiamo e non vogliamo credere che sia convinto che il problema della Juventus fosse solo Tudor. Sta, dunque, per iniziare un’altra era, la speranza è che venga calcolata in anni e non in mesi.
