Juve, non è solo questione di allenatore: l'esame di coscienza sia profondo e collettivo

Avanti un altro. La Juventus non riesce più a trovare un suo centro di gravità, non dico permanente, ma almeno stabile. Nella triste era della precarietà del lavoro, la panchina bianconera vara il concetto di allenatore interinale e cambia tecnico per la terza volta in un anno e mezzo : dalla cacciata di Massimiliano Allegri, il 17 maggio 2024, sono stati esonerati Thiago Motta il 23 marzo 2025 e Igor Tudor ieri. Tutto ciò ha due spiegazioni: il problema non può essere solo l’allenatore. Negli ultimi tre anni, la società è stata frullata e, a sua volta, ha frullato dirigenti, allenatori e giocatori: una centrifuga di rivoluzioni e controrivoluzioni che ha disperso energie e professionalità, ma soprattutto si sono mischiate le tante responsabilità e i pochi meriti, così da rendere complesso qualsiasi tentativo di lettura dei veri problemi di questa crisi ormai quinquennale e, di conseguenza, una razionale ricerca delle soluzioni. In un crescendo di ansia da prestazione, continua a prevalere l’emotività, la frustrazione, la pericolosissima tentazione di azzerare tutto.

Le colpe di Tudor, la storia della Juve

Ora, non è che Tudor avesse dimostrato di essere l’allenatore giusto e che il suo esonero sia sbagliato. L’inquietante sequenza di risultati, le idee sempre più confuse nelle scelte, gli sbrocchi sempre più frequenti davanti ai microfoni (e quelli negli spogliatoi) rendono logica la scelta dell’esonero. E se davvero sarà Luciano Spalletti il suo erede, c’è un indubbio e sostanziale salto di qualità in termini di esperienza, conoscenza, capacità tecnica. Tuttavia, il terzo cambiamento in un anno e mezzo lascia tutto intorno scorie pericolose, a partire dallo spogliatoio. L’impressione che inevitabilmente si deposita è quella di un club con una strategia incerta e, d’altronde, negli ultimi tre anni, anche la sede della Continassa è diventata zona sismica con tre dirigenze che si sono alternate. La provvisorietà di ogni piano ha privato l’ambiente di punti di riferimento e quella che, per tradizione, era una società refrattaria ai cambiamenti, timonata con mano sicura anche nelle tempeste, è diventata un guscio che soffre appena si alza un poco l’onda. Avviso ai naviganti: non è la prima volta che succede, la storia della Juventus è lunga e ci sono stati altri periodi analoghi. L’ultimo non è neanche troppo distante e, come tutti gli altri, è stato la premessa di un lunghissimo dominio. Perché può succedere che la Juventus ci metta un po’ a ritrovare la strada, ma poi la percorre a velocità doppia rispetto agli avversari.