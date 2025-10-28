La papera, le galline, il tacco e la punta...l'altro Spalletti tra Biancaneve e il Cioni

TORINO - Luciano Spalletti non è un libro aperto. È spigoloso, controverso, imprevedibile ma brillante. È un romanzo, di quelli che ti tolgono il sonno per la complessità. E, no, non basta una citazione per descriverlo: «Uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli. Non c’è altra strada». Una frase inflazionata come poche altre. È diventata un tatuaggio, più recentemente un meme, sono state persino stampate magliette come se piovesse. Durante Euro 2024 ‘ Uomini forti, destini forti’ è stato tradotto in tedesco dall’Adidas, con una maxi-affissione alta 50 metri per supportare gli azzurri al debutto. Spalletti la pronunciò poco più di 9 anni fa: era l’11 settembre 2016, la Roma ribalta 3-2 la Sampdoria con la forza dei subentrati Dzeko e Totti . E via di sfogo al sapore di avvertimento. L’ex ct si è forgiato nel lavoro. Esalta il collettivo in maniera ossessiva valorizzando il talento, essenza più pura del calcio. Nella sua comunicazione spicca pure il secco rifiuto degli alibi. «“Non ho tempo” è la religione degli sfigati», è questo il tenore di tante delle considerazioni sulla vita, prima ancora che sul calcio, di Luciano.

La rimessa e le citazioni storiche

A proposito del rapporto tra i singoli e il collettivo, lo Spalletti-pensiero non lascia spazio a dubbi: «Il vero campione è colui che non critica il compagno, ma mette a posto l’errore che ha fatto». Che sfogo, quello di agosto 2009, quando poco prima di dimettersi dalla Roma se la prese con i giocatori troppo leziosi: «E il tacco, e la punta, e il titolo. Se non si fanno i contrasti non si vincono le partite». Messaggio per tutti, seguito dal passo indietro. In ogni caso, va sempre a bersaglio. Se Luciano parla, ha sempre destinatari ad hoc. Con toni e modi cuciti sapientemente. E le galline del Cioni? Indimenticabili, come la sua Rimessa, un luogo bucolico in cui Spalletti dialoga da sempre con la propria anima. Lucio era alla Roma: replicò ad una domanda in conferenza stampa raccontando appunto di quelle galline “che hanno bisogno di mezzo chilo di granturco al giorno”. Esattamente come le dosi di polemiche di cui la critica giallorossa, a sua detta, aveva bisogno quotidianamente. Anche quando Spalletti si complimenta coi colleghi di panchina è tutt’altro che banale. «Se Sarri avesse continuato a lavorare in banca, ora sarebbe ministro dell’economia», così quando allenava l’Inter ed elogiava il collega toscano.