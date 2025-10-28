L'Atalanta, Huijsen, Yildiz e la Juve Next Gen: quello che non sapete su Brambilla

Carnesecchi in porta, a impedire che gli arrivino tiri pericolosi di Bastoni e Huijsen , davanti Yildiz e Kulusevski a strappare e inventare. Pedine di una top 11 che oggi potrebbe lottare per un posto d’onore nell’odierna Serie A, composta dai calciatori che sono passati dalla gestione di mister Massimo Brambilla . Sarà il classe ’73, attuale allenatore della Juventus Next Gen, a prendere per una sera il posto dell’esonerato Igor Tudor . Per lui, un ritorno all’Allianz Stadium, dove si è seduto in panchina come avversario nelle sfide in famiglia e in quella di casa il 27 novembre 2022, quando la seconda squadra affrontò eccezionalmente il Mantova nell’impianto bianconero. Brambilla si è dimostrato eccezionale nell’accompagnare per mano i giovani calciatori verso e dentro il calcio professionistico.

La svolta all'Atalanta

In particolare, è all’Atalanta che il lavoro del tecnico di Vimercate riesce ad esaltare le intuizioni della dirigenza e del reparto scouting della Dea: ne nasce un progetto che arricchirà la bacheca nerazzurra di due campionati Primavera e due Supercoppe. Traguardi che non sono passati inosservati in zona Vinovo, lì dove – nel 2022 -, si decide di portarlo alla Juve quando si apre il tema della sostituzione di Lamberto Zauli e la soluzione di una promozione interna viene scartata. Prima esperienza nel calcio professionistico senza intoppi e con le aspettative pienamente rispettate.

L'inciampo Foggia

Tanto che il club avrebbe continuato ancora insieme, se non fosse per le legittime ambizioni del tecnico che dopo due stagioni alla Juve si trasferisce sulla panchina del Foggia. Questo il primo vero inciampo: ambiente difficile, un vortice di problemi che lo inghiotte e poi lo risputa, finisce con l’esonero. Parallelamente, la Next Gen, con Montero in panchina, non ingrana e inizia ad avvertire il pericolo della retrocessione.