L'Atalanta, Huijsen, Yildiz e la Juve Next Gen: quello che non sapete su Brambilla

Carnesecchi in porta, a impedire che gli arrivino tiri pericolosi di Bastoni e Huijsen, davanti Yildiz e Kulusevski a strappare e inventare. Pedine di una top 11 che oggi potrebbe lottare per un posto d’onore nell’odierna Serie A, composta dai calciatori che sono passati dalla gestione di mister Massimo Brambilla. Sarà il classe ’73, attuale allenatore della Juventus Next Gen, a prendere per una sera il posto dell’esonerato Igor Tudor. Per lui, un ritorno all’Allianz Stadium, dove si è seduto in panchina come avversario nelle sfide in famiglia e in quella di casa il 27 novembre 2022, quando la seconda squadra affrontò eccezionalmente il Mantova nell’impianto bianconero. Brambilla si è dimostrato eccezionale nell’accompagnare per mano i giovani calciatori verso e dentro il calcio professionistico.
La svolta all'Atalanta
In particolare, è all’Atalanta che il lavoro del tecnico di Vimercate riesce ad esaltare le intuizioni della dirigenza e del reparto scouting della Dea: ne nasce un progetto che arricchirà la bacheca nerazzurra di due campionati Primavera e due Supercoppe. Traguardi che non sono passati inosservati in zona Vinovo, lì dove – nel 2022 -, si decide di portarlo alla Juve quando si apre il tema della sostituzione di Lamberto Zauli e la soluzione di una promozione interna viene scartata. Prima esperienza nel calcio professionistico senza intoppi e con le aspettative pienamente rispettate.
L'inciampo Foggia
Tanto che il club avrebbe continuato ancora insieme, se non fosse per le legittime ambizioni del tecnico che dopo due stagioni alla Juve si trasferisce sulla panchina del Foggia. Questo il primo vero inciampo: ambiente difficile, un vortice di problemi che lo inghiotte e poi lo risputa, finisce con l’esonero. Parallelamente, la Next Gen, con Montero in panchina, non ingrana e inizia ad avvertire il pericolo della retrocessione.
Il ritorno alla Juve
La scelta di Claudio Chiellini è tanto forte quanto azzeccata: richiamare Brambilla. È in questo caso, soprattutto, che emerge la seconda grande abilità oltre la crescita dei giovani. La capacità di essere un equilibratore, di gestire lo spogliatoio, dargli tranquillità quando la squadra non trova una via d’uscita dalle difficoltà. Lo raccontano i risultati: dal fondo della classifica ai playoff. Una caratteristica che è tra le fondamenta su cui poggia la scelta dirigenziale di promuoverlo temporaneamente alla guida della prima squadra, almeno fino alla partita contro l’Udinese. Gestire il passaggio di consegne, spazzare un po’ di inevitabili nuvoloni neri addensati sopra la Continassa e provare a tornare alla vittoria. Perché, oltre il momento interlocutorio, l’obiettivo resta comunque quello di tornare a vincere, contro i friulani, e non essere vittima sacrificale, ancor più perché si gioca in casa.
Il compito di Brambilla
Un compito non banale; traghettatore, sì, ma in mezzo alle Bocche di Bonifacio quando tira forte il Maestrale. In società c’è fiducia sul fatto che Brambilla sia l’uomo giusto per tenere saldo il timone, in attesa di passarlo a chi sostituirà Tudor. Intanto, l’allenatore ha già spostato l’epicentro del suo lavoro da Vinovo alla Continassa, dove è arrivato ieri in tarda mattinata: un sorriso e poi dentro il centro sportivo, a prendere confidenza e misure, in attesa di guidare oggi il primo allenamento. In Next Gen, Brambilla ha spesso seguito il modulo impiegato dalla prima squadra, dimostrando duttilità e abnegazione al progetto. Difficile, dunque, immaginare contro l’Udinese qualcosa di molto diverso dal 3-4-2-1. Si vedrà, di parentesi si tratta. E del giusto premio a chi è stato un valore aggiunto per la Juventus negli ultimi anni.
