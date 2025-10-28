Musetti, la Juve sempre nel cuore: "Tudor via, vi dico la mia. Voglio il derby prima delle Finals"

"È una situazione abbastanza delicata, l'esonero era nell'aria, sicuramente il match contro la Lazio un po' ha influito". Intervenuto da Parigi ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Musetti si è espresso così in merito all'esonero di Igor Tudor. "Da tifoso ovviamente il nostro motto è "Fino alla fine", quindi nel bene o nel male, parlo specialmente da sportivo, capisco le difficoltà che può avere la squadra, ma credo che una società come la Juventus debba rialzarsi e abbia tutte le capacità e le possibilità per farlo. Quindi noi saremo sempre lì a sostenerla", ha aggiunto il tennista italiano, grande tifoso della Juventus.
Obiettivo Finals
Musetti è impegnato nel Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione, dove avrà la possibilità di staccare il pass per le Finals di Torino. Il suo esordio nella capitale francese è in programma domani, 29 ottobre, contro il connazionale e grande amico Lorenzo Sonego. E proprio in ottica Atp Finals, Musetti spera "di andare in casa Juventus, a Torino, con la qualificazione in mano, anche perché ci sarà un derby importante prima delle Finals, quindi speriamo di essere lì a tifare", ha concluso ricordando il prossimo derby della Mole che si giocherà sabato 8 novembre, alla vigilia del primo incontro delle Finals.