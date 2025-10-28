Tuttosport.com

Musetti, la Juve sempre nel cuore: "Tudor via, vi dico la mia. Voglio il derby prima delle Finals"

Il tennista italiano, impegnato nel Masters 1000 di Parigi e noto tifoso bianconero, commenta l'esonero del tecnico croato
2 min
musettiJuventusTudor
Musetti, la Juve sempre nel cuore: "Tudor via, vi dico la mia. Voglio il derby prima delle Finals"© Getty Images
"È una situazione abbastanza delicata, l'esonero era nell'aria, sicuramente il match contro la Lazio un po' ha influito". Intervenuto da Parigi ai microfoni di Sky SportLorenzo Musetti si è espresso così in merito all'esonero di Igor Tudor. "Da tifoso ovviamente il nostro motto è "Fino alla fine", quindi nel bene o nel male, parlo specialmente da sportivo, capisco le difficoltà che può avere la squadra, ma credo che una società come la Juventus debba rialzarsi e abbia tutte le capacità e le possibilità per farlo. Quindi noi saremo sempre lì a sostenerla", ha aggiunto il tennista italiano, grande tifoso della Juventus.

Obiettivo Finals

Musetti è impegnato nel Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione, dove avrà la possibilità di staccare il pass per le Finals di Torino. Il suo esordio nella capitale francese è in programma domani, 29 ottobre, contro il connazionale e grande amico Lorenzo Sonego. E proprio in ottica Atp Finals, Musetti spera "di andare in casa Juventus, a Torino, con la qualificazione in mano, anche perché ci sarà un derby importante prima delle Finals, quindi speriamo di essere lì a tifare", ha concluso ricordando il prossimo derby della Mole che si giocherà sabato 8 novembre, alla vigilia del primo incontro delle Finals.

