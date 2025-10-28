Musetti, la Juve sempre nel cuore: "Tudor via, vi dico la mia. Voglio il derby prima delle Finals"

"È una situazione abbastanza delicata, l'esonero era nell'aria, sicuramente il match contro la Lazio un po' ha influito". Intervenuto da Parigi ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Musetti si è espresso così in merito all'esonero di Igor Tudor. "Da tifoso ovviamente il nostro motto è "Fino alla fine", quindi nel bene o nel male, parlo specialmente da sportivo, capisco le difficoltà che può avere la squadra, ma credo che una società come la Juventus debba rialzarsi e abbia tutte le capacità e le possibilità per farlo. Quindi noi saremo sempre lì a sostenerla", ha aggiunto il tennista italiano, grande tifoso della Juventus.