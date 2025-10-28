Tudor, scherzo del destino con Spalletti: il retroscena Juve sa di profezia

Il destino a volte sa essere beffardo e crudele, e il caso di Igor Tudor, esonerato dopo l'ultima sconfitta con la Lazio, è emblematico. Il principale indiziato per prendere il suo posto sulla panchina della Juventus è Luciano Spalletti, anche se non si possono escludere colpi di scena. E perché c'è di mezzo il destino? Perché lo scorso settembre, in un'intervista con Ciro Ferrara a Dazn, Tudor ha mostrato alla telecamera proprio l'autobiografia di Spalletti, dal titolo "Il paradiso esiste... Ma quanta fatica". Il tecnico ha poi esclamato: "Guardate qua, si studia e si prende dai forti", omaggiando l'ex ct dell'Italia, tra i sorrisi del suo staff. Uno scherzo del destino che chiaramente risalta ancora di più in questo momento.
Spalletti, Tudor e la stima reciproca
A margine della presentazione di uno spot con Francesco Totti, Spalletti ha glissato sull'argomento: "Se devo dire qualcosa sulla Juve, lo dico volentieri in favore di Tudor, una persona seria e un uomo con dei valori. Mi dispiace per quello che sta subendo, chi lo sostituirà sarà fortunato e troverà una squadra ben allenata. Oggi sono la persona meno indicata a parlare della Juve". Chissà però che non possa essere proprio lui a sostituire l'allenatore croato. Tra i due c'è grande stima reciproca, lo ha detto Spalletti ma lo ha dimostrato anche lo stesso Tudor nel siparietto con il suo staff. E in questi giorni delicati si potrebbe assistere a un passaggio di testimone: "Ho l'ambizione di rimettere a posto quel che mi è successo. Aspetto con serenità ciò che mi passa davanti", ha ribadito l'ex ct della Nazionale italiana.
Verso l'Udinese
L'intervista con Ferrara è stata pubblicata a ridosso della partita contro l'Inter, vinta 4-3 il 13 settembre. Chi l'avrebbe mai detto che quella sarebbe stata l'ultima vittoria di Tudor alla guida della Juventus. Da lì in poi 5 pareggi e 3 sconfitte tra campionato e Champions League, 4 gare di fila senza segnare e la decisione da parte della società di esonerarlo. In attesa di scegliere il prossimo allenatore, la Vecchia Signora riparte dall'Udinese, prossima avversaria all'Allianz Stadium nel turno infrasettimanale. Partita che vedrà come allenatore ad interim Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. La Juve in classifica è a quota 12, insieme ad Atalanta e Udinese, e vuole tornare a vincere per riavvicinarsi alla zona Europa. Non sarà facile, non solo per il periodo di crisi, ma anche perché i friulani vengono da 3 risultati utili di fila e in trasferta hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.
