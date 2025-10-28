Tudor, scherzo del destino con Spalletti: il retroscena Juve sa di profezia

Verso l'Udinese

L'intervista con Ferrara è stata pubblicata a ridosso della partita contro l'Inter, vinta 4-3 il 13 settembre. Chi l'avrebbe mai detto che quella sarebbe stata l'ultima vittoria di Tudor alla guida della Juventus. Da lì in poi 5 pareggi e 3 sconfitte tra campionato e Champions League, 4 gare di fila senza segnare e la decisione da parte della società di esonerarlo. In attesa di scegliere il prossimo allenatore, la Vecchia Signora riparte dall'Udinese, prossima avversaria all'Allianz Stadium nel turno infrasettimanale. Partita che vedrà come allenatore ad interim Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. La Juve in classifica è a quota 12, insieme ad Atalanta e Udinese, e vuole tornare a vincere per riavvicinarsi alla zona Europa. Non sarà facile, non solo per il periodo di crisi, ma anche perché i friulani vengono da 3 risultati utili di fila e in trasferta hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.