Conceicao-Gila, Rocchi netto: "Troppa autostima, così mi arrabbio e fermo qualcuno"

Quella tra Lazio e Juve è stata una partita molto accesa, che ha visto le due squadre sfidarsi a viso aperto. L'arbitro Colombo non sempre è riuscito a far mantenere la calma e in diverse occasioni la sua direzione arbitrale ha lasciato molti dubbi e perplessità. Il caso più eclatante è stato il contatto di gioco tra Gila e Conceicao , che non è stato rivisto al VAR nonostante le proteste dei giocatori bianconeri in campo.

Rocchi: "Se qualcuno esagera diventa un problema"

A parlare con più precisione dell'argomento è stato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi che, intervenuto nel corso di Open Var su Dazn, ha detto: "La nostra intenzione è quella di non fermare nessuno. Ma ci sono errori ed errori. Se è logico lo capiamo, per quelli che non hanno una logica invece mi arrabbio tanto. Se qualcuno esagera perché preso dall'autostima o anche dal fatto di voler fare qualcosa in più, allora a quel punto diventa un problema. Per quelle decisioni lì m'arrabbio e magari fermo qualcuno".

Fermato il VAR di Lazio-Juve

Guardando le designazioni arbitrali della nona giornata di Serie A, è facile notare l'assenza di Colombo e Meraviglia, l'addetto al VAR di Lazio-Juve. I due sono stati quindi fermati per un turno proprio a seguito del mancato intervento in occasione dell'intervento di Gila su Conoceicao, che se rivisto avrebbe probabilmente portato a un calcio di rigore in favore dei bianconeri. Non a caso lo stesso difensore biancoceleste al termine dell'incontro ha riso dopo aver le immagine dell'intervento: "Reazione naturale".

