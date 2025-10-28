Capello: “L’handicap più importante della Juve. Spalletti? Un bagno di umiltà”

"È un allenatore capace, di esperienza, che a Torino può ritrovare l'umiltà che forse aveva perso ". Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello , storico ex tecnico di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, con cui ha vinto i due famosi Scudetti 'dell'epoca Calciopoli', ha dato la propria benedizione sul possibile accordo tra il club bianconero e Luciano Spalletti per la sostituzione di Igor Tudor, esonerato ieri a seguito del ko con la Lazio, il terzo consecutivo.

Spalletti-Juve, il pensiero di Capello

"Ha dentro tristezza e rabbia in egual misura per quanto successo in Nazionale e per quello che non è riuscito ad ottenere dai suoi giocatori, forse con troppa filosofia. A me l'ha detto: 'Fabio, ho sbagliato, ho provato a fare certe cose, ma non ci sono riuscito'. Probabilmente, per lui sarebbe un bagno di umiltà e una fortuna poter allenare la Juve in un'altra maniera, non come ha fatto con l'Italia ma come ha fatto con il Napoli. Una cosa diversa con una squadra che, come società, ha grandi ambizioni e che non può restare fuori dalla Champions League", ha aggiunto Fabio Capello.

Su Tudor

"Mi dispiace per Tudor, che è stato anche un mio giocatore. Per me non era il momento ideale per una decisione del genere, con tutte queste partite così ravvicinate. Probabilmente hanno capito che dovevano fare in fretta. E' chiaro che hanno avvertito che lo spogliatoio non era più con lui. Possibili tutti questi cambi di allenatore alla Juve? Thiago Motta è un ottimo allenatore e si è perso. Tudor anche non è riuscito a dare continuità ai buoni risultati dello scorso anno. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona alla Juve. La posizione in classifica non è male, fin qui si sono giocate poche gare. C'è la possibilità di lavorare sui giocatori e mettere in campo una squadra con equilibrio, che sappia sia difendere bene che creare occasioni da gol. Questo è stato fin qui l'handicap più importante di questa Juve", ha concluso Fabio Capello.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE