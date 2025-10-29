Rebecca Corsi: "Spalletti porta alla Juve potenza, storia e credibilità. Il nostro abbraccio lungo 30 anni"

Quando Luciano Spalletti venne “promosso” dalle giovanili alla prima squadra dell’Empoli per le ultime sei giornate della stagione 1993/1994, Rebecca Corsi aveva 5 anni e mezzo. E lì, a bordocampo, lo abbracciava forte. Forte come si abbraccia un padre, un amico. Che il tecnico è stato per Empoli come Empoli è stato per il tecnico, in un percorso iniziato insieme e che, mattone dopo mattone, ha reso grandi entrambi.

Rebecca Corsi, che effetto le fa vedere Luciano Spalletti accostato alla Juventus? “Sinceramente non mi stupisce, non sarebbe il primo club o la prima realtà importante in cui si trova a lavorare. È reduce da un’esperienza in Nazionale che, per quanto conclusa in maniera spiacevole, resta pur sempre di grande valore e non può cancellare quanto di buono fatto in precedenza. Negli ultimi anni, inoltre, Luciano ha confermato il suo valore anche nel campionato italiano. E, quindi, come ogni grande allenatore è destinato a un grande club”.

Spalletti per voi è uno di famiglia: ancora oggi i contatti e gli incontri sono frequenti?

“Con mio padre c’è sicuramente costanza a livello telefonico e ogni qualvolta sia possibile si incontrano. Mi è capitato a volte di essere presente e in quei casi succede puntualmente la stessa cosa”.

Quale?

“Che lo abbraccio forte, esattamente come lo abbracciavo trent’anni fa quando ero una bambina”. Quali sono i ricordi più nitidi che ha di lui? “Le cene del lunedì sera a casa di mio padre, con gli amici in comune, gli amici di una vita”.