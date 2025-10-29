Dalle salvezze al miracolo... bianconero: Juve, Spalletti sa già come si fa

Manca solo l'ufficialità, ma ormai l'era di Luciano Spalletti alla Juventus può dirsi avviata. Il suo è stato un nome che è circolato per diverse stagioni dalle parti di Torino, senza però mai andare realmente in fondo all'esito conclusivo. Questa volta però è andata diversamente, con la Vecchia Signora che è stata costretta a prendere una decisione nel minor tempo possibile per cercare di non gravare ulteriormente la posizione in classifica, soprattutto alla luce degli ultimi risultati maturati. Mai fino ad ora, la Juve aveva esonerato un allenatore già ad ottobre e questo può essere un altro chiaro segnale di come le cose siano precipitate nel giro di pochi giorni, fino ad arrivare ad un punto di rottura totale tra Igor Tudor e i bianconeri.
Il miracolo di Empoli e la svolta a Udine
Facciamo però un passo indietro e riavvolgiamo il nastro di quello che è stato il percorso di Luciano Spalletti, che si trova a subentrare in corso d'opera per la quinta volta nella sua carriera. Il primo precedente risale alla stagione 1993/1994, quando prese l'Empoli a 6 giornate dalla fine, riuscendo ad ottenere la salvezza in C1 grazie alla vittoria maturata contro l'Alessandria ai playout. Il secondo subentro avverrà diversi anni dopo, quando nell'annata 2000/2001 prese il posto di De Canio sulla panchina dell'Udinese alla 23° giornata, con i friulani che occupavano il 12° posto. La situazione non cambiò moltissimo, ma Spalletti ruscì a mantenere comunque la stessa posizione e a centrare la salvezza. Andrà sicuramente meglio quando farà ritorno all'Udinese alcuni anno dopo, in cui è riuscito a centrare un piazzamento in Europa per tre stagioni consecutive, arrivando addirittura al 4° posto nel 2003/2004, compiendo un vero e proprio miracolo calcistico.
La Serie B e la Roma
Nella stagione 2001/2002 fu chiamato ancora una volta a stagione avviata, con l'allenatore toscano che raccoglierà l'eredità di Brini sulla panchina dell'Ancona. Spalletti riuscì a condurre i marchigiani alla salvezza, andando vicino anche alla zona playoff. L'ultima volta da subentrato invece, risale al gennaio del 2016, quando fece il suo ritorno alla Roma, prendendo il posto di Rudi Garcia. Con i giallorossi fece un'ottima stagione, avanzando dal 5° al 3° posto e chiudendo a quota 80 punti in classifica. I precedenti sembrano essere tutti a favore dell'allenatore di Certaldo, che ora sarà chiamato a ripetersi anche sulla panchina della Juventus, con la speranza di tutti i tifosi bianconeri di tornare a vedere un bagliore di luce in mezzo all'oscurità in cui si trovano da mesi.
