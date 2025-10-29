Dalle salvezze al miracolo... bianconero: Juve, Spalletti sa già come si fa

Manca solo l'ufficialità, ma ormai l'era di Luciano Spalletti alla Juventus può dirsi avviata. Il suo è stato un nome che è circolato per diverse stagioni dalle parti di Torino, senza però mai andare realmente in fondo all'esito conclusivo. Questa volta però è andata diversamente, con la Vecchia Signora che è stata costretta a prendere una decisione nel minor tempo possibile per cercare di non gravare ulteriormente la posizione in classifica, soprattutto alla luce degli ultimi risultati maturati. Mai fino ad ora, la Juve aveva esonerato un allenatore già ad ottobre e questo può essere un altro chiaro segnale di come le cose siano precipitate nel giro di pochi giorni, fino ad arrivare ad un punto di rottura totale tra Igor Tudor e i bianconeri.