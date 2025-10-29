Chiellini, da Tudor a Spalletti e oltre: “Nuovo arrivo alla Juve nelle prossime settimane”

Giornate frenetiche in casa Juve : dal ko contro la Lazio all'esonero di Tudor e dunque la corsa per trovare in Spalletti l'allenatore giusto per risollevare le sorti di una squadra in difficoltà. L'ex ct, però, non è ancora stato ufficializzato e contro l' Udinese è Brambilla a guidare i bianconeri : "Lo ringraziamo per guidare la squadra questa sera, poi penseremo al futuro". Chiellini è stato chiaro ai microfoni di Dazn proprio nel pre gara e ha fatto dichiarazioni importanti anche sul tecnico toscano, ex Napoli, oltre a parlare del possibile innesto nella figura del direttore sportivo.

Chiellini, Spalletti e il futuro Juve

Chiellini ha risposto così alla domanda sull'esonero di Tudor: "Io penso che Igor vada ringraziato perchè ha fatto un lavoro importante, l’anno scorso è arrivato e ci ha portato in Champions. È stata una decisione necessaria e condivisa, pensiamo che questa squadra possa fare un buon campionato e che ci fosse bisogno di qualcosa di diverso". Sulla scelta di Spalletti: "Credo sia un grande allenatore: esperienza, gioco moderno, allenatore su cui non c'è niente da dire. Ma permettetemi di aspettare, rispettare tutte le parti in causa prima di parlare perché non c'è niente di firmato. Parliamo di oggi, giochiamo una partita importante: cerchiamo di fare 3 punti per far arrivare meglio la squadra all'allenatore nuovo. E ringraziamo Brambilla che ha guidato la squadra in questi giorni e la guiderà stasera, poi parleremo del futuro".

Chiellini e la scelta del nuovo ds

Ancora sull'esonero di Tudor: "Chiaro che è stata una decisione sofferta per mille motivi, non solo perché non è nel dna della Juve ma anche per una persona che ci ha dato tanto tanto in questi mesi. Questo lo considero un anno di costruzione, non facile, dove ci sono stati e ci sono grandi cambiamenti, ma che serve alla Juventus per tornare quella che tutti vogliamo vedere, una Juventus che torna a primeggiare e a vincere. Abbiamo preso una decisione importante, anche difficile, perché pensiamo che davvero ci sia la possibilità di fare molto bene nei prossimi anni ma anche fin da subito. Vediamo, crediamo che questa scelta possa portare vantaggi anche in questa stagione e che si possa iniziare un nuovo percorso". Sull'annuncio del direttore sportivo: "Manca ancora un direttore sportivo nell'organigramma, non credo arriverà a brevissimo ma nelle prossime settimane".

