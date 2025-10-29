Gatti da leader: “Juve in corsa per tutto”. Yildiz: “Siamo solo all’inizio”

Riparte con il piede giusto la Juventus dopo l’esonero di Tudor . In attesa dell’arrivo di Spalletti , la squadra bianconera, affidata momentaneamente a Brambilla , torna al successo superando l’Udinese per 3-1 . Una vittoria che interrompe la lunga serie di otto partite senza trionfi. A sbloccare il match ci pensa Vlahovic , che si procura e realizza un rigore. Dopo varie occasioni sprecate, però, Zaniolo trova il pareggio poco prima dell’intervallo. Nella ripresa Gatti , di testa, riporta avanti i suoi, mentre nel recupero Yildiz chiude i conti trasformando un secondo penalty. Con questi tre punti la Juventus sale a quota 15 e attende ora il debutto ufficiale di Spalletti sulla panchina bianconera. Proprio due dei protagonisti, Gatti e Yildiz, hanno parlato al termina della sfida.

Gatti: "La stagione è ancora lunga"

A Dazn, al triplice fischio, hanno parlato due dei tre marcatori Juve della serata: Yildiz e Gatti. Così il difensore: "Vincere era la cosa più importante, è un periodo in cui facciamo mezzo errore e subiamo subito gol, come oggi nel primo tempo. Abbiamo avuto una grandissima risposta, oggi contavano solo i 3 punti. Ma non solo oggi, contano sempre solo i 3 punti. Cosa non ha funzionato con Tudor? Non lo so, non mi sembra neanche bello parlare di quello che non ha funzionato. Dobbiamo metterci lì con la testa e rialzarci subito: la stagione è troppo lunga, siamo ancora in corsa per tutto, serve ripartire subito. Oggi l'abbiamo fatto ma sabato ci sarà un'altra partita durissima fuori casa, poi c'è la Champions: dobbiamo raddrizzare al più presto".

Gatti, il nuovo allenatore e futuro

Il nuovo allenatore troverà un gruppo unito? "Assolutamente. Ci metteremo il 120%, la stagione è ancora troppo lunga e siam tutti lì attaccati, dobbiamo subito ripartire al massimo. Se la mancanza di vittoria ha fatto mancare le certezze alla squadra per guardare con ottimismo al futuro? Quello che ci siamo detti prima della partita: la cosa più importante era ritrovare piano piano le certezze e ripartire da lì. Oggi la cosa più importante erano i 3 punti, si riparte da questo".