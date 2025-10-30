Pagelle Juve: Gatti goleador, Locatelli rovina tutto, McKennie a motore, Yildiz 10 e lode, Vlahovic...

La Juve ritrova il sorriso e la vittoria. Dopo il ko contro la Lazio e l'esonero di Tudor, a regalare i 3 punti ci hanno pensato Vlahovic, Gatti e Yildiz. Con Brambilla in panchina e in attesa dell'ufficialità su Spalletti, l'ambiente bianconero ha ritrovato un'apparente serenità.