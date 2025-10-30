Pagelle Juve: Gatti goleador, Locatelli rovina tutto, McKennie a motore, Yildiz 10 e lode, Vlahovic...

La Juve ritrova il sorriso e la vittoria. Dopo il ko contro la Lazio e l'esonero di Tudor, a regalare i 3 punti ci hanno pensato Vlahovic, Gatti e Yildiz. Con Brambilla in panchina e in attesa dell'ufficialità su Spalletti, l'ambiente bianconero ha ritrovato un'apparente serenità.
Di Gregorio 6
Sperava di godersi il primo tempo bianconero tra i suoi pali e invece ecco l’ennesima rete subita per negligenza dei suoi. A inizio ripresa è reattivo sul colpo di testa di Goglichidze.
Kalulu 6
Non ha grosse colpe sul pari dell’Udinese. A metà ripresa Okoye gli nega la gioia del gol, disinnescando la sua bordata al volo da fuori area.
Gatti 7
Governa con maestria la retroguardia bianconera, per poi servire a Loca una pallaccia da cui scaturirà il gol di Zaniolo. Si riscatta mettendo il testone sull’imbeccata di Cambiaso e riportando i suoi in vantaggio. Secondo gol stagionale. Più di quelli di David e Openda messi insieme.
Kelly 5.5
Si porta a casa la sua fetta di colpe sul gol preso, disputando - nel complesso - una gara insufficiente.
Cambiaso 6
Brambilla lo dirotta a destra, dove non agiva da mesi. Dopo un’ora passata nell’anonimato più totale, esce allo scoperto servendo a Gatti la palla del 2-1 con un cross semplicemente perfetto.
Locatelli 5.5
Gioca un primo tempo positivo, orchestrando l’uscita dal basso bianconera con cambi di gioco e verticalizzazioni, come quella che spedisce Vlahovic a tu per tu con Okoye. Rovina tutto perdendo il pallone che porterà al pari dell’Udinese, addormentandosi poi sul mezzo rimpallo agganciato da Zaniolo.
McKennie 6
Si accende a intermittenza, ma quando lo fa serve quasi sempre dei palloni interessanti ai compagni. Solita gara di sacrificio, con più di 10 chilometri coperti tra tutte le zone del campo.
Kostic 6
Un po’ troppo frettoloso in avvio. Con il passare dei minuti ritrova ordine e geometrie, affondando con insistenza dal lato di Piotrowski. Okoye gli nega un gran gol dal limite dell’area.
Rugani (43’ st) ng
Openda 5.5
Gioca con un altro piglio rispetto alle ultime uscite in bianconero. E su questo non c’è dubbio. Bravo a servire Dusan con i tempi giusti nell’azione del rigore. Si cerca in continuazione con il serbo, pur rivelandosi poco risolutivo - per non dire maldestro - a ridosso dell’area avversaria, dove spreca da tre metri il gol del possibile 2-1.
David (31’ st) ng
Yildiz 7
Si allontana più volte dalla sua zona di competenza per aiutare la squadra a sgusciare via sulla pressione dell’Udinese. Dribbling, verticalizzazioni e recuperi: gli ingredienti del campione stavolta ci sono tutti tutti. Mancava giusto il gol, e dopo essersene mangiato uno al 90, si toglie lo sfizio trasformando il rigore (rimediato) del 3-1.
Vlahovic 6.5
Freddo dal dischetto. Rompe un digiuno che in campionato durava dal 30 di agosto. Quando la Juve costruisce dal basso lui si sbatte - spalle alla porta - per innescare le ripetente degli esterni. Se però i bianconeri chiudono il primo tempo sul pari, è anche per via di due chance gigantesche sprecate dal serbo a pochi metri da Okoye.
Koopmeiners (43’ st) ng
All. Brambilla 6.5
Porta a casa la missione con maestria, ritrovando in un colpo solo vittoria, spregiudicatezza offensiva e - anche se su rigore - le reti degli attaccanti inceppati: Yildiz e Vlahovic.
