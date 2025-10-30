Elkann c'è, negli spogliatoi il messaggio alla Juve e... a Spalletti: da cosa si riparte

TORINO - Oggi è il giorno atteso, quello di Luciano Spalletti alla Juventus. Ci sono le intenzioni, ma ancor di più le azioni: una volta limati gli ultimi dettagli, arriveranno anche le comunicazioni ufficiali, dato che gli accordi contrattuali sono stati trovati da tempo. E in fin dei conti sono quasi una formalità rispetto alla voglia dell’ex ct azzurro di riassaporare l’erba del campo da calcio, ritornare negli spogliatoi a confrontarsi con i giocatori, preparare le partite, poter lottare per obiettivi alti e ambiziosi, doversi misurare con una piazza esigente e alla quale è quasi impossibile dire di no. Oggi è il giorno atteso per l’ufficialità e per le prime strette di mano: non è stato possibile farlo ieri, anche se la presenza di Spalletti all’Allianz Stadium era chiacchierata già dalle ore precedenti – ma nella mattinata di ieri l’allenatore toscano ha presenziato ai funerali di Silvano Bini, storico dirigente dell’Empoli che si è spento lunedì all’età di 96 anni – e c’era un certo fermento per vederlo al fianco di John Elkann ancora prima degli annunci ufficiali.