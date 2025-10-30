Elkann c'è, negli spogliatoi il messaggio alla Juve e... a Spalletti: da cosa si riparte

TORINO - Oggi è il giorno atteso, quello di Luciano Spalletti alla Juventus. Ci sono le intenzioni, ma ancor di più le azioni: una volta limati gli ultimi dettagli, arriveranno anche le comunicazioni ufficiali, dato che gli accordi contrattuali sono stati trovati da tempo. E in fin dei conti sono quasi una formalità rispetto alla voglia dell’ex ct azzurro di riassaporare l’erba del campo da calcio, ritornare negli spogliatoi a confrontarsi con i giocatori, preparare le partite, poter lottare per obiettivi alti e ambiziosi, doversi misurare con una piazza esigente e alla quale è quasi impossibile dire di no. Oggi è il giorno atteso per l’ufficialità e per le prime strette di mano: non è stato possibile farlo ieri, anche se la presenza di Spalletti all’Allianz Stadium era chiacchierata già dalle ore precedenti – ma nella mattinata di ieri l’allenatore toscano ha presenziato ai funerali di Silvano Bini, storico dirigente dell’Empoli che si è spento lunedì all’età di 96 anni – e c’era un certo fermento per vederlo al fianco di John Elkann ancora prima degli annunci ufficiali.
Elkann, segnale forte
Sarà per la prossima volta e il tempo non mancherà: intanto il numero uno di Exor ha voluto dare un segnale forte, con la presenza in una fase di cambiamento e di profonda difficoltà della squadra e a poco più di una settimana dall’assemblea degli azionisti che modificherà gli assetti del CdA della Juventus e i rapporti di forza all’interno del club. Elkann c’è, con di fianco il figlio Oceano, grande appassionato di calcio e ovviamente tifoso bianconero. John è poi anche sceso negli spogliatoi nel dopo partita per salutare la squadra, complimentarsi per il successo e anche per caricare il gruppo, inviando un messaggio di vicinanza indirizzato a tutto l’ambiente e indirettamente anche a Spalletti, l’uomo forte scelto dai vertici dirigenziali per invertire la rotta e condurre la squadra agli obiettivi stagionali.
Juve, l'impatto di Spalletti
Quelli minimi sono noti: la qualificazione alla prossima Champions League e il raggiungimento degli ottavi della competizione in corso. Se poi ci sarà margine per sognare qualcosa in più, questo dipenderà da quanto grande sarà l’impatto di Spalletti sul mondo Juve, ieri osservato in tv: le premesse per costruire qualcosa di sorprendente ci sono, quantomeno nelle intenzioni. Perché chi conosce il mago di Certaldo racconta di un Luciano estremamente motivato, convinto di avere a Torino materiale umano tecnico di alta qualità a disposizione, da plasmare per poter tornare ai piani alti dopo stagioni di incertezza. Ma forse la più grande sfida di Spalletti sarà dare stabilità alla squadra, ma anche a un club che ha cambiato tre allenatori in un anno e mezzo - come ha evidenziato con lucidità Dusan Vlahovic dopo il successo sull’Udinese - senza riuscire ad aprire davvero un ciclo.
Spalletti e Vlahovic
Di sicuro Spalletti sa bene cosa l’aspetta, trattandosi di uno dei tecnici più navigati del nostro calcio, ma soprattutto di un maestro nel trasmettere una mentalità vincente alle squadre che ha guidato in carriera, in alcuni casi riuscendo a ribaltare situazioni difficili e a portare risultati, sempre o quasi. Spalletti a Torino ripartirà dalla voglia proprio di Vlahovic, un attaccante che, nelle idee del mago di Certaldo, può superare i 20 gol stagionali e va soltanto messo nelle condizioni di rendere al massimo. E se ieri Dusan voleva fargli vedere quali siano le sue motivazioni - anche se Spalletti non era in tribuna allo Stadium - ebbene il centravanti serbo ci è senza dubbio riuscito.
Koopmeiners, la Cremonese e Comolli
Forse la sfida tecnica più affascinante, per Lucio, continuando a ragionare sui singoli, sarà quella di riuscire dove i suoi due predecessori hanno riscontrato evidenti difficoltà: ritrovare un Koopmeiners impattante tanto quanto quello visto a Bergamo con Gasperini. Gira anche attorno alla rigenerazione dell’olandese la piega che può prendere la stagione della Juventus: si ripartirà dalla Cremonese sabato, in attesa dell’ufficialità dello sbarco di Spalletti a Torino in giornata. E si riparte da una vittoria, quella con l’Udinese, che mancava da 46 giorni: sotto gli occhi di John Elkann, a garanzia della vicinanza della proprietà soprattutto in una delicata fase di passaggio, a tutti i livelli. Una garanzia sulla quale anche l’ex ct azzurro potrà contare in questa nuova avventura alle porte. Con la benedizione della proprietà, di John in primis, davanti a tutti e sorridente sugli spalti: gli ultimi giorni sono stati di confronti costanti con Damien Comolli, la cui scelta sul nuovo allenatore porta con sé una dose di rischio non indifferente. L’hanno calcolato insieme.
