"Rigori solo in slow motion": Runjaic all'attacco dopo Juve-Udinese

La rete di Zaniolo non è bastata all' Udinese , battuta 3-1 dalla Juve grazie ai gol di Gatti, Yildiz e Vlahovic , quest'ultimi entrambi su calcio di rigore . Due penalty che hanno fatto discutere ( qui la moviola di Calvarese ) e non hanno convinto i tifosi della squadra ospite e neanche l'allenatore Kosta Runjaic . Non a caso, al termine della partita, il tecnico bianconero ha spiegato: "I rigori sono stati decisivi".

Udinese, le parole di Runjaic

"Nel primo tempo si è vista una squadra stabile ed eravamo in controllo - ha esordito Runjaic -. Oggi la Juventus ha segnato su due rigori che sono stati decisivi. Ho visto le immagini e se uno riguarda tutto in slow motion si trovano una sacco di rigori. Sul primo che è stato fischiato entrambi si trattengono. Dobbiamo rispettare la decisioni degli arbitri, ma va fatto anche in occasione del secondo rigore, perché aveva dato fallo per noi. Abbiamo subito due gol su rigore e avuto una grande possibilità per pareggiare".

"Zaniolo non ha i 90 minuti. Davis? Non è nulla di serio"

Sui singoli ha poi aggiunto: "A Zaniolo servono partite come queste perchè non ha giocato tanto negli ultimi due anni. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma è un giocatore importante per noi e abbiamo bisogno di lui. Davis? Conosciamo la sua storia e lo scorso anno è stato fuori tanto e dobbiamo gestirlo. Infortuni di questo tipo possono capitare, è successo anche al Napoli sul calcio di rigore di De Bruyne. Però non è nulla di serio e magari lo vedremo sabato in campo".