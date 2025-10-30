Cremonese, la sorpresa Serie A è il primo ostacolo di Spalletti: ma quante assenze per Nicola

Subito un forte destino per Spalletti , che si troverà ad affrontare la Cremonese alla sua prima partita da allenatore della Juventus . Una squadra allenata bene e che sta sorprendendo in questo inizio di stagione in Serie A : 14 punti, una scola sconfitta e una sola lunghezza dai bianconeri . La neo promossa ha battuto anche il Milan a San Siro alla prima giornata e ha fermato l' Atalanta e il Como. Una gara che i bianconeri non potranno sottovalutare, nonostante i grigiorossi dovranno fare a meno di alcuni giocatori.

Cremonese, le condizioni della squadra

Dopo lavittoria di Marassi contro il Genoa, la Cremonese si prepara a vivere un’altra notte di grande calcio. Allo Zini arriva la Juventus di Spalletti, in un clima che si preannuncia incandescente. L’entusiasmo in città è palpabile, ma Davide Nicola dovrà ancora fare i conti con diversi problemi di formazione. Il tecnico grigiorosso dovrà rinunciare a Collocolo e Grassi, entrambi fermi ai box per noie muscolari. Restano indisponibili anche Pezzella e Moumbagna, due assenze pesanti sia in termini di esperienza che di fisicità. Non è al meglio nemmeno Zerbin, che ha provato a stringere i denti durante la settimana ma non ha ancora superato del tutto il fastidio che lo tormenta: la sua presenza resta in forte dubbio. Una piccola nota positiva arriva da Sanabria, che accusa ancora un leggero fastidio al polpaccio ma potrebbe andare almeno in panchina, pronto a dare una mano nel finale.

Vardy-Bonazzoli ancora coppia d’attacco

Per il resto, la Cremonese arriva all’appuntamento in discreta condizione, anche se il trittico di gare ravvicinate ha lasciato un po’ di stanchezza nelle gambe. In avanti, Vardy sembra ormai un punto di riferimento imprescindibile al fianco di Bonazzoli, autore dell'ennesima rovesciata della sua carriera contro il Genoa.

La squadra di Nicola continua a crescere sotto il profilo del gioco e della personalità. Contro la Juventus, il tecnico avrà bisogno di concentrazione, coraggio e spirito di sacrificio. I bianconeri proveranno a imporre il proprio ritmo, ma i grigiorossi non intendeno arretrare. Allo Zini, l’obiettivo è chiaro: confermare identità, compattezza e quella fame che sta diventando il marchio di fabbrica della squadra. E contro una big come la Vecchia Signora non può che alimentarsi, anche per le dichiarazioni dell'ex allenatore Tudor: "Se avessimo preso la Cremonese, saremmo primi". L'allenatore ora è diverso, ma Spalletti è avvisato.