"Tutto bene?": Spalletti, la prima risposta a Perin è un messaggio a tutta la Juve

Spalletti, i primi incontri Juve

Ha avuto modo di abbracciare tanti giocatori: Perin, appunto, ma anche Pinsoglio. E poi gli infortunati, quelli che stavano svolgendo lavori a parte per recuperare e che durante le riprese non erano in campo con Brambilla per l’allenamento. Spiccano Cabal, ma soprattutto Bremer. Dal suo ritorno passeranno parte delle fortune difensive della Juve: Spalletti gli ha stretto calorosamente la mano. Per il resto, poche parole. Pochi sorrisi: qualcuno in più quando, in magazzino, gli hanno fatto indossare l’abito di rappresentanza. Poca roba, in ogni caso. Anche nel momento della firma: un abbraccio a Damien Comolli, poi il rifugio immediato nei pensieri. C’è da fare la Juve. E non è poco, al netto delle considerazioni rituali di martedì su Tudor. Ma Lucio sa tutto.