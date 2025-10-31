"Tutto bene?": Spalletti, la prima risposta a Perin è un messaggio a tutta la Juve

TORINO - Prima tappa alla Continassa: ore 10.45. Da quel momento è iniziata la maratona Spalletti. Una lunghissima giornata, la sua prima da tecnico della Juventus. Con tanti passaggi di rito: le visite mediche (sì, anche gli allenatori si sottopongono a questo step), il lungo tour del centro sportivo, la presa di coscienza del valore delle strutture, i primi dialoghi. E pure i sorrisi dei tifosi presenti all’esterno dell’impianto. Un vero e proprio tuffo nel futuro. Spalletti tecnico bianconero, del resto, segna l’inizio di una nuova era per la Juve. Allo stesso tempo, può rappresentare il coronamento dell’intera carriera di Lucio, un ultimo viaggio straordinario che vuole assaporare dall’inizio alla fine. Insieme a lui, a fare gli onori di casa alla Continassa, c’era Giorgio Chiellini. Il garante di Spalletti. Con lui c’è stato il confronto decisivo, quello che ha portato alla fumata bianca.
Il ruolo di Chiellini e Modesto
Chiello gli ha agevolato, insieme a François Modesto, i primissimi contatti con i giocatori. Nel video riassuntivo del primo giorno di Luciano a Torino c’è una frase che regala il titolo. Mattia Perin si presenta davanti a Spalletti, con la più classica delle domande retoriche: «Tutto bene?». La risposta è tutta un programma: «Dipenderà da voi». Firmato LS. Il portiere: «Noi siamo a disposizione». Lucio: «È già qualcosa». Poco spazio per le smancerie, tanto tempo da dedicare al lavoro sul campo. Già da oggi, quando Spalletti prenderà per mano il gruppo per preparare la sfida contro la Cremonese. Da qui alla sosta, delle idee del mister, si vedrà poco. Conterà lo spirito, la ferocia, la voglia di superare tutti insieme i problemi. Il tecnico di Certaldo certo non è venuto a Torino per vivacchiare.
Spalletti, i primi incontri Juve
Ha avuto modo di abbracciare tanti giocatori: Perin, appunto, ma anche Pinsoglio. E poi gli infortunati, quelli che stavano svolgendo lavori a parte per recuperare e che durante le riprese non erano in campo con Brambilla per l’allenamento. Spiccano Cabal, ma soprattutto Bremer. Dal suo ritorno passeranno parte delle fortune difensive della Juve: Spalletti gli ha stretto calorosamente la mano. Per il resto, poche parole. Pochi sorrisi: qualcuno in più quando, in magazzino, gli hanno fatto indossare l’abito di rappresentanza. Poca roba, in ogni caso. Anche nel momento della firma: un abbraccio a Damien Comolli, poi il rifugio immediato nei pensieri. C’è da fare la Juve. E non è poco, al netto delle considerazioni rituali di martedì su Tudor. Ma Lucio sa tutto.
